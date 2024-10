Le gouvernement américain s’est-il fait voler 20 millions de dollars de crypto ? Arkham identifie des mouvements suspects

Jeudi soir, les spécialistes de l'analyse on-chain d'Arkham, ont identifié des mouvements suspects sur des adresses blockchain identifiées comme étant celles du gouvernement américain. Ainsi, cela laisse penser qu'un hacker a pu voler l'équivalent de 20 millions de dollars de cryptomonnaies :

💡 Comment se prémunir du risque de hack grâce à nos conseils simples ?

Selon un document judiciaire de juillet 2023, les fonds présents sur l'adresse initiale venaient de 9 adresses relatives à des saisies dans le cadre du hack de Bitfinex en 2016.

Pour sa part, l'enquêteur on-chain ZachXBT estime également que ces mouvements sont bien un vol. Au cours de ces investigations, il a pu identifier des mouvements vers des plateformes d'échange comme Binance, n.exchange ou bien Switchain :

TLDR it’s a likely theft as funds tied to the USG started going to instant exchanges like N exchnage, Switchain, and Binance nested service.

0x3486ee700ccaf3e2f9c5ec9730a2e916a4740a9f

0xbf6f7c503e858aded4e18ce2bcf93846fd726c15

0x15d0a31ed5050ed8decd3c101aaee0b2ad2e6441 pic.twitter.com/WEdIVKI40u

— ZachXBT (@zachxbt) October 24, 2024