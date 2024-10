L’USDT de Tether dépasse maintenant les 120 milliards de dollars de capitalisation

Tandis que la capitalisation du stablecoin USDT de Tether ne cesse d’augmenter, celle-ci dépasse désormais les 120 milliards de dollars. Comment se positionne le leader du marché face à ses concurrents ?

L'USDT de Tether creuse son avance sur les stablecoins concurrents

Premier stablecoin du marché avec une avance considérable, l'USDT de Tether dépasse désormais les 120 milliards de dollars de capitalisation. Rien que cette année, cette capitalisation a progressé de plus de 30 % :

Figure 1 - Évolution de la capitalisation de l'USDT

💡 Comment fonctionne le stablecoin USDT de Tether ?

À ce jour, l'actif est déployé sur 16 réseaux différents, bien que cette liquidité soit essentiellement concentrée sur 2 blockchains. En effet, Tron (TXR) arrive en tête, avec 61,5 milliards d'USDT sur son réseau, suivi d'Ethereum (ETH), avec près de 54,5 milliards d'USDT. La 3e blockchain la plus représentée est Avalanche (AVAX), avec « seulement » 1,57 milliard d'USDT.

Selon les données de CoinGecko, la totalité des stablecoins du marché représente une capitalisation de 173,78 milliards de dollars. Ainsi, l'USDT représente à lui seul 69 % de ladite capitalisation. À titre de comparaison, son concurrent USDC de Circle pèse 20 % dans cette balance :

Figure 2 - Capitalisation des principaux stablecoins du marché

Du côté de sa diversification, Tether propose également plusieurs stablecoins adossés à d'autres valeurs, comme l'euro, l'or, le yuan ou bien le peso mexicain. Comme le montre le classement ci-dessus, c'est son XAUT qui arrive en deuxième position, avec l'équivalent d'environ 246 500 onces d'or pour une capitalisation de près de 674 milliards de dollars.

Pour ce qui est de ses autres activités, des sources internes révélaient à Bloomberg la semaine dernière que Tether explorait désormais des opportunités d'investissements dans le secteur des matières premières. Plus largement, voilà aussi plus d'un an que l'entreprise investit activement dans le minage de Bitcoin (BTC).

