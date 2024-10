Tether : l'émetteur de l'USDT va diversifier ses investissements dans les matières premières

Tether, émetteur du stablecoin USDT, prévoit de diversifier ses investissements en se tournant vers le secteur des matières premières. L'entreprise explore des opportunités de prêt et d'investissement afin d'étendre ses activités au-delà de l'univers des cryptomonnaies et renforcer ses sources de revenus.

D'importantes opportunités dans le secteur des matières premières, selon Tether

Tether est l'une des entreprises les plus influentes dans l'écosystème des cryptomonnaies, voire la plus influente. Son stablecoin, l'USDT, est le plus utilisé, représentant près de 120 milliards de dollars, principalement sur les blockchains Ethereum et Tron.

De plus, Tether figure aux côtés de Microsoft parmi les entreprises générant le plus de profit par employé, avec 5,2 milliards de dollars de bénéfices au 2e trimestre 2024. Son activité consiste à détenir des dollars en contrepartie de l'émission de tokens sur les blockchains, lui permettant d'investir ces fonds dans des obligations du Trésor étatsunien, offrant des rendements importants.

Tether serait activement en train d'explorer des opportunités d'investissement dans des entreprises de négoce de matières premières, cherchant à diversifier davantage ses fonds et ses profits.

Au mois de mai 2024, Tether avait également annoncé un investissement de 200 millions de dollars dans Blackrock Neurotech, une entreprise de neuro-technologie sans lien avec le gestionnaire d'actif BlackRock, dans le cadre de sa stratégie de diversification.

L'entreprise a aussi ajouté du Bitcoin à ses réserves, totalisant près de 5 milliards de dollars, soit plus de 75 000 BTC.

Les sociétés de négoce de matières premières dépendent généralement des banques pour financer leurs activités, mais les propositions de Tether semblent contourner certaines contraintes auxquelles ces acteurs font face.

Il est important de spécifier que Tether n'utilisera pas les réserves de l'USDT pour ces investissements, mais uniquement les profits réalisés.

Toujours en phase d'exploration, Paolo Ardoino, directeur général de Tether, a déclaré :

« Nous n'allons probablement pas divulguer combien nous avons l'intention d'investir dans le trading de matières premières. Nous sommes encore en train de définir la stratégie. Nous sommes intéressés par l'exploration de différentes possibilités dans le trading de matières premières »

Il estime que les opportunités dans ce secteur pourraient être « énormes à l'avenir », malgré les tensions géopolitiques qui pourraient affecter l'industrie.

Où en est la réglementation des stablecoins ?

En Europe, la réglementation des stablecoins est particulièrement stricte, ce qui a conduit Tether à choisir de ne pas s'y conformer, poussant ainsi certaines plateformes d'échange à délister l'USDT.

Cependant, Tether a récemment annoncé qu'elle allait adapter sa technologie pour se conformer aux réglementations européennes MiCA. L'entreprise travaille donc sur une nouvelle infrastructure sur mesure pour le marché européen, avec pour objectif de maintenir la position dominante de l'USDT.

Aux États-Unis, un projet de loi a été proposé en début d'année, il vise à faire de Tether et des autres émetteurs de stablecoins adossés au dollar des sociétés fiduciaires non dépositaires, enregistrées auprès du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale.

Cette situation suscite des préoccupations, car elle pourrait, avec la centralisation croissante d'Ethereum, transformer les stablecoins en monnaies numériques de banques centrales (MNBC), un scénario redouté par l'écosystème des cryptomonnaies, souvent perçu comme un outil de contrôle et de censure, notamment en Chine.

