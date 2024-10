Stripe signe la plus grosse acquisition crypto de l'histoire en rachetant Bridge pour 1,1 milliard de dollars

Ces dernières semaines, la direction de Stripe et celle de Bridge étaient en pourparlers afin que le géant financier américain puisse racheter la start-up spécialisée dans les paiements internationaux en stablecoins. Après de vives négociations, un terrain d'entente d'une ampleur inédite a été trouvé.

En rachetant Bridge pour 1,1 milliard de dollars, Stripe réalise la plus grosse acquisition crypto de l'histoire

Stripe, société de paiement spécialisé dans les transactions sur internet, a réussi à trouver un accord avec la jeune fintech Bridge connue pour proposer des services axés sur les paiements transfrontaliers en stablecoins.

Le géant financier américain va acquérir la jeune entreprise pour 1,1 milliard de dollars selon les informations de Michael Arrington, le fondateur du média TechCrunch. Il s'agira, une fois l'opération terminée, de la plus grosse acquisition jamais réalisée dans l'écosystème des cryptomonnaies.

Fondée en 2022 par Sean Yu et Zach Abrams, 2 entrepreneurs crypto passés par Square et Coinbase, Bridge conçoit et fournit des outils aidant les entreprises à se familiariser avec les paiements en stablecoins. Parmi le large portefeuille de clients que possède Bridge, on retrouve plusieurs organismes gouvernementaux, mais aussi l'exchange Coinbase et l'entreprise aérospatiale Space X dirigée par Elon Musk.

En un peu plus de 2 ans d'existence, la start-up a réussi à lever 58 millions de dollars dont 40 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table en série A mené par les fonds d'investissement Sequoia et Ribbit. À cette occasion, Bridge avait été valorisée à 200 millions de dollars.

Ces dernières semaines, les multiples réussites de la start-up ont suscité l'intérêt de Stripe qui est entré en discussions avancées avec la jeune entreprise, au point d'aboutir à une acquisition historique. Durant les négociations, plusieurs considérations réglementaires ont été évoquées comme la rémunération des employés de Bridge ou les licences d'exploitation.

Stripe fait des cryptomonnaies, l'une de ses priorités

Pour Stripe, cette acquisition crypto record est une occasion en or de s'immiscer concrètement dans le monde des cryptomonnaies et plus particulièrement des stablecoins.

En juillet dernier, la fintech a évoqué ses ambitions de devenir un acteur important des paiements en crypto. Ainsi, le groupe avait annoncé le lancement d'un nouveau service baptisé « Pay with crypto » offrant à ses clients la possibilité d'utiliser des stablecoins, l'USDC de Circle notamment, pour leurs transactions.

Au début du mois d'octobre, Stripe a également décidé de rétablir les paiements en cryptomonnaies au sein de l'Union européenne pour ses clients américains sur Ethereum, Solana et Polygon.

À l’heure actuelle, la santé économique de Stripe est au beau fixe. En 2023, l'entreprise a franchi le cap des 1 000 milliards de dollars de volume de paiements gérés. La production des entreprises utilisant les services de la société représente environ 1 % du produit intérieur brut mondial.

En mars 2023, la fintech avait réussi à lever 6,5 milliards de dollars auprès de fonds d'investissement reconnus : az16, Sequoia ou encore Founders Fund. Plus récemment, dans le cadre d'une offre publique d'achat, Stripe annonçait avoir obtenu un financement de 694 millions de dollars, valorisant l'entreprise à 65 milliards de dollars pour l'occasion. Une valorisation qui risque de grimper grâce à l'acquisition de Bridge.

