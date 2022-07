M1 Finance : Une néobanque américaine se lance dans les cryptomonnaies

M1 Finance, une société proposant des prestations bancaires et des services d’investissements s’ouvre désormais au trading de cryptomonnaies. Cela confirme la tendance selon laquelle les entreprises de la finance traditionnelle incluent de plus en plus notre écosystème à leur catalogue.

M1 Finance se diversifie dans les cryptomonnaies

La fintech américaine M1 Finance, qui offre des services bancaires et d’investissement, étend ses activités au trading de cryptomonnaies :

Introducing M1 Crypto. Learn more about our newest product and why we launched it from our founder and CEO, Brian Barnes: https://t.co/Be5Zy7WqAU. pic.twitter.com/SY8x5Pn9JM — M1 (@M1Finance) July 11, 2022

La néobanque, fondée en 2015, à Chicago, proposait déjà divers produits d’investissements tels que des ETF. Avec les cryptomonnaies, M1 répond à une demande croissante de la part de ses clients :

« Le marché des cryptos est encore jeune et volatil, Bitcoin est apparu il y a à peine 13 ans. Les cryptomonnaies sont une classe d’actifs d’environ 1 000 milliards de dollars dans laquelle plus de 20 % des Américains ont investi […]. Il s’agit de l’ajout d’actif le plus demandé, avec environ la moitié de nos utilisateurs interrogés souhaitant utiliser M1 pour investir dans les cryptos. »

Pour le moment, la plateforme permettra l’investissement sur 10 actifs différents et cela inclus bien évidement Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH). Ce nouveau service est d’ores et déjà disponible.

Un service pensé pour faciliter l’expérience utilisateur

Il semblerait que les actifs proposés par M1 sont bel et bien des cryptomonnaies spot et non des produits dérivés. La plateforme annonce en effet que le service de garde sera effectué par Apex Crypto. Toutefois, il n’est pas précisé s’il sera possible ou non d’effectuer des dépôts ou des retraits de ces actifs numériques.

Ce nouveau produit est pensé pour être facile d’utilisation. En effet, il permet par exemple de créer son propre indice à la manière d’un ETF. Pour cela, l’utilisateur déterminera un pourcentage d’allocation pour chaque actif du portefeuille. Cet indice pourra ensuite être réajusté automatiquement en fonction de l’évolution du marché.

Dans cette même logique, un utilisateur peut choisir de suivre des stratégies prédéfinies.

Si ce nouveau service ne révolutionnera rien en tant que tel dans notre écosystème, il démontre en revanche d’un intérêt croissant pour les actifs numériques. Et pour cause, les entreprises du secteur bancaire et de la finance, faisant le choix d’intégrer les cryptomonnaies à leur offre, sont de plus en plus nombreuses.

Source : Communiqué de presse

