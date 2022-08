Revolut obtient l'approbation de la CySEC afin de renforcer ses services crypto en Europe

La néobanque Revolut vient d'obtenir son approbation auprès de la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) et confirme son intention de se confirmer aux régulations européennes actuelles et celles à venir.

