Crypto brokers : comparatif 2022 des meilleurs courtiers en cryptomonnaies

De plus en plus de courtiers ajoutent les cryptomonnaies à leur offre de produits financiers. Il en existe de nombreux comme eToro, Swissquote, XTB Trading ou encore Libertex. Mais comment choisir le crypto broker qui vous convient ? À qui faire confiance ? Quels sont les critères de sélection à prendre en compte ? Voici notre comparatif des meilleurs crypto brokers en 2022.

Qu'est-ce qu'un crypto broker ?

Un crypto broker, ou courtier en cryptomonnaies en français, est une entité qui négocie les fonds de ses utilisateurs par l'intermédiaire de son réseau, dont des plateformes d'échanges.

Il s'agit de ce que l'on appelle un marché over the counter (OTC), ou marché de gré à gré. Le rôle d'un broker de cryptomonnaies est de répondre aux demandes des acheteurs et des vendeurs qui veulent faire des transactions. De manière générale, le recours à un courtier en cryptomonnaies est très simple et flexible.

Une plateforme d'échange comme Binance permet à ses utilisateurs d'échanger des cryptomonnaies directement entre eux. Au contraire, un crypto broker sert d'intermédiaire lors de l'échange, ce qui implique que les acheteurs et vendeurs ne sont jamais mis directement en relation.

Les crypto brokers sont particulièrement appropriés pour des utilisateurs débutants en cryptomonnaies. Ces brokers sont également utilisés pour effectuer des transactions d'un montant élevé, ce qui est plus compliqué à traiter sur un exchange dû à un potentiel manque de liquidité.

Les dépôts et les retraits des fonds sont aussi plus simples avec un courtier que sur une plateforme d'échange. De plus, le trading de cryptomonnaies est possible directement en monnaie fiat comme l'euro ou le dollar américain : nul besoin d'un stablecoin comme intermédiaire.

Il existe de nombreux brokers de cryptomonnaies dans l'industrie, il convient donc de choisir le vôtre avec rigueur. Voici les critères de sélection principaux à retenir pour vous aider à faire votre choix.

L'aspect réglementaire est à notre sens l'un des plus importants, un crypto broker étant enregistré en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) est un très bon indicateur de confiance que l'on peut confier à un courtier en cryptomonnaies.

Il s'agit de s'assurer que le crypto broker que vous utiliserez bénéficie d'une certaine crédibilité et n'est pas susceptible de partir avec la caisse. Un broker régulé est audité de manière stricte et le client peut déposer une plainte dans le cas où le courtier n'aurait pas rempli ses obligations.

La variété de l'offre des actifs est aussi importante, puisque vous aurez davantage de choix pour vos investissements, que ce soit pour les cryptomonnaies, les actions ou encore les devises sur le Forex. Les autres produits et services proposés comme les effets de levier ou le staking sont également un critère à prendre en compte si vous désirez en bénéficier.

L'ergonomie du broker et la présence d'une traduction en langue française sont également importantes. Enfin, les frais facturés par le broker à chaque transaction sont à considérer lors de votre choix puisque plus ceux-ci sont bas, moins vous aurez à payer de commissions lors de vos trades.

Les meilleurs brokers de cryptomonnaies

Nous allons vous présenter les meilleurs crypto brokers selon nous, mais d'abord en voici un aperçu condensé :

Nombres de

cryptomonnaies Forme des

cryptomonnaies Frais Autres actifs

proposés Langue

française Régulation

financière Frais de dépôt Frais de retrait Présence d'effets de

levier eToro Plus de 90 Vrais actifs 1 % Actions

ETFs

Matières premières

Indices boursiers

Devises (Forex) Oui AMF (France)

FCA (Royaume-Uni) Gratuit

(minimum 50 euros) 5 euros Oui

(jusqu'à x2) Swissquote Plus de 30 Vrais actifs 0,5 % à 1 % Actions

ETFs

Matières premières

Indices boursiers

Devises (Forex)

Obligations Oui FCA (Royaume-Uni)

CSSF (Luxembourg) Gratuit par virement

2,2 % par carte 10 euros Non XTB Trading Plus de 50 CFD Environ

0,80 % Actions

ETFs

Matières premières

Indices boursiers

Devises (Forex) Oui FCA (Royaume-Uni)

KNF (Pologne) Gratuit par virement

2 % par carte Gratuit Oui

(jusqu'à x2) Libertex Plus de 50 CFD 0 % Actions

ETFs

Matières premières

Indices boursiers

Devises (Forex) Oui CySEC (Chypre) Gratuit

(minimum 100 euros) Varie selon la

méthode

(10 euros maximum) Oui

(jusqu'à x2) AvaTrade 18 CFD 0,2 % à 2 % Actions

ETFs

Matières premières

Indices boursiers

Devises (Forex)

Obligations Oui Banque Centrale Irlandaise Gratuit

(minimum 100 euros

par CB et 500 euros par virement) Gratuit Oui

(jusqu'à x2) IQ Option 12 CFD Variable Actions

ETFs

Matières premieres

Devises (Forex) Oui CySEC (Chypre) Gratuit 2 %

(30 euros

maximum) Oui

(jusqu'à x100)

Top 4 des meilleurs crypto brokers en détail

eToro : le meilleur crypto broker

eToro est le courtier en cryptomonnaies le plus populaire de l'industrie. Créé en 2007, eToro est régulé en France depuis le mois de juin 2022 puisque le broker a obtenu le fameux sésame de PSAN auprès de l'Autorité des marchés financiers.

Grâce à ce statut de PSAN, eToro propose à ses utilisateurs de véritables cryptomonnaies. Si vous achetez des crypto-actifs sur eToro, vous êtes donc propriétaires de ces derniers, et vous pouvez librement les retirer sur une plateforme ou un portefeuille externe, contrairement à d'autres plateformes qui ne proposent que des CFDs (contrats pour la différence).

Figure 1 : Illustration du crypto broker eToro

eToro a su convaincre des millions d'utilisateurs grâce à sa simplicité d'utilisation ainsi que par l'étendue de l'offre qu'il propose. En effet, le courtier eToro propose différentes classes d'actifs : des cryptomonnaies bien sûr, mais aussi des actions, des matières premières, des indices boursiers ou encore des devises :

Plus de 90 cryptomonnaies dont Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Solana (SOL), BNB, AAVE ou encore Avalanche (AVAX) ;

dont Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Solana (SOL), BNB, AAVE ou encore Avalanche (AVAX) ; Plus de 3 000 actions comme Coinbase (COIN), Netflix (NFLX), Apple (AAPL) ou encore Twitter (TWTR) ;

comme Coinbase (COIN), Netflix (NFLX), Apple (AAPL) ou encore Twitter (TWTR) ; 15 indices boursiers tels que le NASDAQ-100, le CAC40, le Nikkei 225 et le SPX500 ;

tels que le NASDAQ-100, le CAC40, le Nikkei 225 et le SPX500 ; Plus de 250 fonds négociés en bourse (ETFs) comme SPY, VOO ou LIT ;

(ETFs) comme SPY, VOO ou LIT ; 15 matières premières , dont l'or, le pétrole, l'argent, le cacao et le sucre ;

, dont l'or, le pétrole, l'argent, le cacao et le sucre ; Plus de 40 paires de devises comme EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY et EUR/CHF.

La plateforme eToro n'utilise que des dollars américains (USD). Ainsi, il n'existe aucuns frais de dépôt lors d'un dépôt en USD, mais puisqu'en général les clients français déposent des euros, des frais de conversions en USD sont directement appliqués, selon l'option de dépôt utilisée.

Lors d'un retrait, une charge fixe de 5 dollars est appliquée tandis que des frais de conversions sont appliqués si vous souhaitez récupérer le montant en euros. Concernant les frais lors de l'achat et la vente de cryptomonnaies, eToro applique des frais de 1 % du montant de la transaction.

eToro propose également divers services comme les CFD (contrats pour la différence). Ceux-ci permettent de trader des actifs sans les posséder directement, et eToro propose des options de ventes à découvert (shorts) ou encore des effets de levier jusqu'à x30 sur ces CFDs.

En ce qui concerne les cryptomonnaies, les effets de leviers vont jusqu'à x2. Enfin, l'un des aspects les plus connus et le mieux amenés d'eToro est le trading social. Il s'agit de pouvoir suivre d'autres investisseurs et éventuellement copier leurs trades si vous le souhaitez.

Avantages Inconvénients Grand choix de cryptomonnaies

pour un crypto broker (90+) Frais de conversion

en USD (dépôt et retrait) eToro Wallet, vous permettant

de posséder les cryptomonnaies

achetées 1 % de frais à chaque

ordre exécuté

(pour les cryptomonnaies) Le trading social Interface ergonomique Régulé en France

(possession du PSAN)

Swissquote : le broker d'un institutionnel

Swissquote est un acteur reconnu en tant que courtier en Suisse. Il s'agit d'une filiale de la banque d'investissement suisse du même nom. La plateforme est régulée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA) et en Suisse par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), ce qui lui permet d'offrir ses services en France en toute légalité conformément aux règles de l'Union européenne.

Figure 2 : Illustration du crypto broker Swissquote

Swissquote offre un large panel d'actifs : actions, ETFs, devises, matières premières, obligations et évidemment cryptomonnaies :

34 cryptomonnaies dont Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Cardano (ADA), Dogecoin (Doge) et Solana (SOL), etc. ;

dont Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Cardano (ADA), Dogecoin (Doge) et Solana (SOL), etc. ; De nombreuses actions sur 60 marchés boursiers en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord ;

en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord ; Environ 9 000 ETFs disponibles ;

disponibles ; Forex avec plus de 80 paires de devises ;

; Plus de 50 000 obligations ;

; De nombreuses matières premières.

Le broker Swissquote se distingue ainsi par le grand nombre de produits financiers proposés, ce qui n'est pas étonnant étant donné qu'il s'agit d'une filiale d'une banque d'investissement.

Concernant les cryptomonnaies, il est possible de s'en procurer directement avec de la monnaie fiat en euro ou en dollar américain, comme les autres crypto brokers. Swissquote se fournit chez Bitstamp et Coinbase, basés aux États-Unis, pour offrir des crypto-actifs à ses clients.

Ce courtier en cryptomonnaies dispose d'un portefeuille dédié qui vous permet de déposer ou envoyer vos cryptomonnaies depuis ou vers un portefeuille externe. Les dépôts en cryptomonnaies d'une valeur supérieure à 500 dollars ne comportent aucuns frais. Cependant, les dépôts et retraits inférieurs à cette valeur entraînent une commission de 10 dollars.

Les frais de transaction pour le trading de cryptomonnaie vont de 0,5 % à 1 % selon le montant de la transaction : 1 % jusqu'à 10 000 dollars, 0,75 % entre 10 000 et 49 999 dollars et 0,5% à partir de 50 000 dollars.

Swissquote propose également des produits financiers sur les cryptomonnaies comme des ETFs crypto et des effets de levier (short ou long). Enfin, en matière de services, le crypto broker propose le staking avec Tezos (XTZ) et Polkadot (DOT) pour obtenir des rendements annuels bruts de 5 à 14 %.

Avantages Inconvénients Un nombre impressionnant

d'actifs financiers Relativement peu de

cryptomonnaies proposées

cependant (34) Le portefeuille de Swissquote

vous permettant de posséder

les cryptomonnaies achetées Les frais paliers de frais

trop importants Filiale d'un groupe

bancaire suisse

côté en Bourse Interface peu

ergonomique Régulé en Europe Offre de staking en

XTZ et DOT

XTB Trading : le broker côté en Bourse

XTB Trading est un courtier polonais créé en 2002 qui est très vite devenu l'un des plus grands brokers d'Europe. La société est régulée au Royaume-Uni avec Financial Conduct Authority (FCA) et en Pologne avec l'Autorité de supervision financière (KNF), ce qui lui permet d'offrir ses services en France.

Figure 3 : Illustration du crypto broker XTB Trading

XTB Trading propose également un grand panel d'actifs financiers comme des actions, ETFs, indices, devises, matières premières et des cryptomonnaies :

Plus de 50 cryptomonnaies dont ApeCoin (APE), Bitcoin (BTC), Aave ou Dogecoin (Doge) ;

dont ApeCoin (APE), Bitcoin (BTC), Aave ou Dogecoin (Doge) ; 48 paires de devises ;

; Plus de 20 indices du monde entier ;

du monde entier ; Matières premières comme l'or, l'argent, le cacao ou le pétrole ;

Plus de 2 000 actions dans 16 marchés boursiers ;

dans 16 marchés boursiers ; Plus de 200 ETFs dans le monde entier.

Les cryptomonnaies proposées par le broker XTB Trading ne sont disponibles qu'en CFD, ce qui signifie qu'il n'est pas possible de réellement les posséder, mais seulement de spéculer dessus. Un portefeuille n'est donc pas nécessaire. Des effets de levier jusqu'à x5 sont notamment disponibles pour ouvrir des positions short ou long.

XTB ne facture pas un pourcentage de frais fixe sur le trading de cryptomonnaies, mais facture 0,80 % sur le spread (l'écart entre le prix d'achat et de vente) à chaque ordre exécuté. De plus, les cryptomonnaies n'étant disponibles qu'en CFD, chaque jour supplémentaire où votre position est ouverte vous sera facturé environ 0,07 %. Notez que ces frais peuvent changer.

Avantages Inconvénients Régulé en Europe Les cryptomonnaies ne sont

accessibles qu'en CFD Nombreux actifs financiers 0,8 % de frais ajoutés à des

frais de conservation

(0,07 % par jour) Tout de même plus de

50 cryptomonnaies Interface ergonomique

Libertex : le broker le moins coûteux

Libertex est un courtier basé à Chypre et fait partie du Libertex Group. Il s'agit d'un crypto broker régulé par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), ce qui lui permet d'offrir ses services en Europe et donc en France.

Figure 4 : Illustration du crypto broker Libertex

En matière d'offres d'actifs, ce courtier propose des actions, des matières premières, des cryptomonnaies et des ETFs :

Environ 50 cryptomonnaies dont le Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL) ou Litecoin (LTC) ;

dont le Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL) ou Litecoin (LTC) ; Plus de 100 actions les plus populaires listées en Amérique du Nord ou en Europe ;

les plus populaires listées en Amérique du Nord ou en Europe ; Environ 50 paires de devises ;

; Environ 20 matières premières , dont des métaux, le pétrole et le sucre ou le cacao ;

, dont des métaux, le pétrole et le sucre ou le cacao ; Plus de 25 indices boursiers ;

; Plus de 10 ETFs.

Libertex, bien que proposant une offre un peu moins vaste que ses concurrents, possède tout de même un éventail de choix correct en termes d'actifs financiers.

Les cryptomonnaies proposées par ce crypto broker ne sont toutefois disponibles qu'en CFD, signifiant que vous ne les possédez pas réellement.

L'avantage principal de ce courtier en cryptomonnaies tient en la gratuité des frais relatifs aux achats et ventes de cryptomonnaies. En effet, à l'heure de l'écriture de ces lignes (août 2022), ces frais sont fixés à 0 % sur la totalité des crypto-actifs et il n'y a aucuns frais de dépôts également.

Avantages Inconvénients Gratuité des frais de

trading en cryptomonnaies Une offre un peu moins

complète d'actifs financiers Régulé à Chypre (CySEC) Les cryptomonnaies ne sont

accessibles qu'en CFD Tout de même plus de

50 cryptomonnaies

disponibles Bonne réputation dans

le domaine depuis plus

de 20 ans

Conclusion sur les brokers de cryptomonnaies

Les crypto brokers sont des solutions intéressantes pour investir de manière simple dans les cryptomonnaies et les trader, aux côtés d'autres actifs financiers comme les actions ou les matières premières. Il s'agit de plateformes intéressantes pour diversifier vos investissements car de nombreux actifs sont disponibles au même endroit.

Ce comparatif est bien sûr non exhaustif, il passe en revue les quatre crypto brokers les plus fiables selon nous en Europe. Il en existe évidemment beaucoup d'autres dont ceux mentionnés dans le tableau général.

Chacun de ces crypto brokers possède ses forces et ses faiblesses et nous espérons que ce comparatif vous aidera à choisir celui qui conviendra le plus à vos besoins en fonction de vos critères de sélection : diversité de l'offre, frais, ergonomie, aspect réglementaire ou encore la présence d'un portefeuille dédié aux cryptomonnaies.

Si par exemple, le nombre de cryptomonnaies offert par le courtier est un critère très important, alors vous vous dirigerez peut-être plus vers eToro, tandis que si vous désirez bénéficier des frais les plus bas possibles lors de vos trades de cryptomonnaies, alors Libertex sera plus intéressant.

Enfin, la réglementation est particulièrement importante dans le cadre de la protection des fonds que vous confiez à un crypto broker. L'idéal étant que, si vous résidez en France, le courtier que vous choisissez possède l'enregistrement PSAN délivré par l'AMF, comme eToro notamment.

