Deux mois après le départ de Changpeng Zhao, Binance en route vers une nouvelle hégémonie ?

Les déboires judiciaires de Binance n’ont semble-t-il pas fait flancher le géant. L’entreprise est en effet en route pour retrouver sa domination historique sur le marché des cryptomonnaies. Zoom sur ce retour en force.

Binance retrouve sa place sur le marché des cryptomonnaies

Dire que 2023 a été difficile pour Binance est un euphémise. La plateforme d’échange, jusque là hégémonique, s’est retrouvée sous le feu de très nombreuses affaires judiciaires, face à des régulateurs qui avaient sorti les dents.

Au cours de l’année, il en a donc résulté une nette diminution de la place occupée par Binance en termes de part de marché. Mais ce n’est désormais plus le cas : deux mois après le départ houleux de Changpeng Zhao, et l’amende colossale de 4,3 milliards de dollars dont elle a dû s’acquitter, l’entreprise est à nouveau en plein essor.

C’est en tout cas ce que rapporte une analyse de Kaiko Data, qui met en images la progression de la part de marché occupée par Binance :

Two months post-settlement, Binance's market share is recovering. Volumes rose to 49%, up from multi-year lows. pic.twitter.com/Xuo4JQxpY9 — Kaiko (@KaikoData) January 29, 2024

En début d’année, la dominance de la plateforme d’échange sur le reste du marché avait en effet atteint son seuil le plus bas depuis de nombreuses années. Depuis, la progression de Binance avait été lente, mais on note une percée depuis le début du mois, et l’arrivée de Richard Teng à la tête de l’entreprise. Il reste cependant encore un peu de chemin avant de retrouver des niveaux comparables à janvier 2023, où Binance s’arrogeait plus de 55% de part de marché.

40 millions d’utilisateurs en plus en 2023

Les autres chiffres publiés par l’entreprise sont également positifs : malgré les déboires, la plateforme aurait attiré 40 millions d’utilisateurs au cours de l’année 2023. Pour autant, il serait erroné de dire que le géant des cryptomonnaies n’a pas vacillé. Il n’est en tout cas plus en odeur de sainteté aux États-Unis : on a en effet appris la semaine dernière que l’entreprise Binance US n’était à ce stade plus autorisée à exercer en Alaska et en Floride. La plateforme d’échange s’est également vu fermer les portes de l’Inde.

Richard Teng, avec son positionnement très « pro-régulation » semble en tout cas avoir rassuré en partie un écosystème qui surveillait avec attention les déboires de la plus grande plateforme d’échange. L’avenir des cryptomonnaies se jouera donc aussi sur Binance.

Source : Kaiko Data via X

