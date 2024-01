Binance US n’est plus la bienvenue en Floride et en Alaska – Pourquoi ?

De nouveaux déboires réglementaires pour Binance US ? Des régulateurs des États de Floride et Alaska interdisent à la plateforme d’échange de servir leurs résidents. Qu’est-ce qui a motivé cette décision ?

L’Alaska et la Floride ferment leurs portes à Binance US

Selon le Wall Street Journal, les conditions se durcissent pour Binance US, en particulier en Alaska et en Floride. Dans ce dernier État, la licence de fournisseur de transferts de fonds de la plateforme a été suspendue de manière « urgente ». En Alaska, c’est la Division of Banking and Securities qui a signé l’arrêt de la plateforme. Elle a refusé à Binance US un renouvellement de sa licence, nécessaire pour servir des clients locaux.

Ces deux décisions font suite aux déboires légaux de Binance US, qui ont conduit au départ de Changpeng Zhao et à une amende de plusieurs milliards de dollars. De manière générale, les régulateurs américains ont montré une grande hostilité face à celle qui reste la plus grande plateforme d’échange mondiale. Cette méfiance est aussi alimentée par une évolution du paysage politique des États-Unis. Il s’est en effet fracturé entre des Démocrates qui marquent la distance et des Républicains qui font des cryptomonnaies un enjeu de campagne.

Quel avenir pour la branche étatsunienne de Binance ?

En novembre dernier, Binance US rassurait ses utilisateurs, expliquant que la décision de justice ne changeait pas l’engagement de la plateforme pour ses clients :

« Nous restons entièrement opérationnels et nous nous engageons à continuer de servir nos clients avec les mêmes produits et services. »

Dans les faits, Binance US est parfois devenue persona non grata. D’autant plus que l’ex-PDG de Binance, Changpeng Zhao, est toujours en attente de verdict. D’autres États pourraient donc vouloir suivre l’exemple.

Pour l’instant, les régulateurs du Dakota du Sud, de l’Arkansas et de l’Illinois auraient trouvé un accord avec Binance US, suite à la condamnation de Changpeng Zhao. La plateforme est autorisée à opérer dans ces États, à condition que l’ex-PDG n’ai plus de droit de vote en ce qui concerne les opérations de l’entreprise. C’est donc une page de plus qui se tourne pour Binance US.

