Robinhood rachète Bitstamp pour 200 millions de dollars : une expansion majeure dans le secteur des cryptomonnaies

Dans une stratégie visant à renforcer sa présence dans le secteur des cryptomonnaies, la société américaine Robinhood a annoncé le rachat de Bitstamp, le principal exchange de cryptomonnaies d’Europe, pour un montant de 200 millions de dollars. Une acquisition loin d’être anodine étant donné le poids de ces 2 acteurs dans l’industrie crypto.

Cryptomonnaies : le broker américain Robinhood s'offre Bitstamp

Dans le but d'étendre son influence dans le secteur des cryptomonnaies, la plateforme de trading américiane Robinhood a annoncé mardi l'acquisition de l'exchange crypto Bitstamp pour un montant de 200 millions de dollars.

Ce rachat stratégique devrait être finalisé d'ici le premier semestre 2025 et permettra à Robinhood de proposer une gamme de services plus étendue à ses utilisateurs tout en ciblant une nouvelle clientèle.

D'après nos informations, Barclays Capital et Galaxy Digital auraient joué les rôles de conseillers financiers pour Robinhood et Bitstamp lors de la vente. Pour Johann Kerbrat, directeur général de Robinhood Crypto, cette acquisition est un pas en avant pour le broker.

« L'acquisition de Bitstamp marque une étape cruciale dans le développement de notre activité crypto. Bitstamp, plateforme d'échange réputée pour sa fiabilité et son ancienneté, a su résister aux fluctuations du marché. Ce rapprochement stratégique nous permettra d'accroître notre présence à l'international, hors des États-Unis, et d'accueillir une clientèle institutionnelle sur Robinhood. »

En décembre, Robinhood avait d'ailleurs déjà commencé à proposer du trading de cryptomonnaies à ses clients de l'Union européenne.

Fondée au Royaume-Uni en 2011, Bitstamp s'est rapidement imposée comme une plateforme d'échange de cryptomonnaies incontournable sur le marché européen, au point d’en devenir la principale aujourd’hui.

La plateforme propose actuellement du trading au comptant (trading spot) pour plus de 85 cryptomonnaies, ainsi que d'autres produits financiers innovants liés aux crypto, tels que des prêts et du staking.

Reconnue pour son sérieux et son respect des réglementations, Bitstamp fait l'objet d'audits réguliers par les plus grands cabinets d'audit internationaux.

200 millions de dollars : les détails de l'acquisition

Ce rachat de 200 millions de dollars permettra à Robinhood d'étendre sa présence mondiale sur le marché des cryptomonnaies.

Basée au Luxembourg, Bitstamp dispose de bureaux au Royaume-Uni, en Slovénie, à Singapour et aux États-Unis. La société dessert une clientèle internationale avec plus de 50 licences et enregistrements actifs dans le monde entier, couvrant l'Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Asie.

Pour JB Graftieaux, le PDG de Bitstamp, ce rachat est majeur pour l'exchange.

« L'intégration de la plateforme et de l'expertise de Bitstamp dans l'écosystème Robinhood offrira aux utilisateurs une meilleure expérience de trading, avec un engagement continu envers la conformité, la sécurité et le parcours du client. »

D'après nos informations, le PDG et le reste de la direction de Bitstamp resteront en place après le rachat de l'exchange par Roobinhood.

Avec cette acquisition, Robinhood fera sa première incursion dans le domaine de la finance institutionnelle.

Source : Communiqué de presse

