Hack de WazirX : l'exchange crypto se démène pour rembourser ses créanciers

L'exchange de cryptomonnaies WazirX avait été hack à hauteur de 230 millions de dollars il y a maintenant plus d'un mois par le groupe de hackers nord-coréen Lazarus. Désormais dans l'attente d'un éventuel remboursement, les créanciers de l'exchange crypto se demandent dans combien de temps ils reverront leurs fonds, et surtout sous quelle forme.

Un moratoire pour discuter sereinement avec les créanciers et se laisser un peu de répit

Le 18 juillet 2024, l'échange de cryptomonnaies WazirX était victime d'une cyberattaque de grande ampleur l'obligeant à suspendre le trading sur sa plateforme.

En tout, plus de 230 millions de dollars, dont 102 millions de dollars en Shiba Inu (SHIB), avaient été subtilisés suite à ce hack dont le principal suspect s'avère être le groupe Lazarus, lié à la Corée du Nord.

Ce mercredi, Zettai Pai, une holding basée à Singapour et maison mère de WazirX, a déposé une déclaration sous serment auprès de la Haute Cour de Singapour. La société a demandé un moratoire de 30 jours afin de discuter sereinement avec les investisseurs et les créanciers et de trouver des solutions pour l'avenir de l'échange crypto.

Aussi, grâce à ce moratoire, Zettai Pai s'offre également une protection contre une éventuelle action en justice intentée à son encontre. En effet, l'exchange CoinSwitch envisagerait de poursuivre l'entreprise, jugeant être lésé par cette situation. En tout, CoinSwitch veut récupérer au plus vite 9,6 millions de dollars de dépôts qu'elle a effectués sur WazirX.

Sur X, CoinSwitch n'a pas hésité à se plaindre de la situation :

Depuis le jour de l'incident, nous avons essayé d'être en contact permanent avec l'équipe de WazirX, cherchant à récupérer les fonds bloqués sur leur bourse. [...] Cependant, nos efforts n'ont pas porté leurs fruits, nous ne laissant d'autre choix que d'engager une action en justice pour récupérer les fonds.

WazirX veut rembourser ses créanciers et présente son plan de restructuration

À l’heure actuelle, les retraits sont toujours suspendus sur la plateforme, et WazirX assure qu'elle s'efforce de restaurer les fonds de ses utilisateurs. La firme a même fait appel à des conseillers financiers et juridiques pour l'aiguiller et le cofondateur de WazirX, Nischal Shetty, a présenté le plan de restructuration imaginé par l'exchange crypto :

Dans le cadre de la restructuration, l'impact de la cyberattaque sera réparti au prorata entre les utilisateurs qui se classent à égalité les uns par rapport aux autres en tant que créanciers non garantis. Ils recevront une part des actifs symboliques disponibles associés à la plateforme, proportionnellement aux actifs qu'ils se sont vus dérobés en juillet dernier.

Zettai Pai a affirmé qu'il était en possession de 284 millions de dollars en cryptomonnaies, ainsi que d'une réserve de 12 millions de dollars qui doit lui permettre de se défendre lors des procédures judiciaires et de financer ses efforts pour rembourser ses créanciers.

En parallèle, la maison mère de WazirX aurait entrepris des discussions avec 11 investisseurs, principalement des exchanges de cryptomonnaies et des entreprises de trading. L'exchange crypto espère qu'ils puissent injecter des capitaux et soutenir le plan de restructuration qu'il a imaginé.

Source : Communiqué de presse

