Nouvelle panne pour la Blockchain TON, la deuxième en 24 heures

Les jours se suivent et semblent se ressemblent pour The Open Network (TON). La blockchain gérée par l'équipe derrière Telegram vient de connaître sa deuxième panne en 2 jours. Aux alentours de 21 heures, hier soir, de nouveaux problèmes dans la production des blocs ont été découverts.

Sur X, TON a rapidement réagi, expliquant que cette seconde panne était survenue à cause de la forte activité existante autour des memecoins, et plus particulièrement autour du DOGS. Une nouvelle fois, la blockchain n'a pas réussi à contenir l'explosion du volume des transactions en tokens DOGS.

Block production on TON experiencing further disruption

Block production issues began at 19:19 UTC. The disruption appears to be due to heavy load attributed to DOGS token minting. TON Core is working on a solution.

We will continue to update you on the situation as it evolves.…

— TON 💎 (@ton_blockchain) August 28, 2024