Vitalik Buterin donne 100 ETH pour défendre les développeurs de Tornado Cash

Le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, démontre son soutien aux développeurs du protocole de mixage Tornado Cash en effectuant un nouveau don de 100 ETH au fonds de défense des développeurs.

Vitalik Buterin effectue un nouveau don de 100 ETH

Vitalik Buterin, le cofondateur de la blockchain Ethereum et une des personnalités les plus influentes dans le secteur crypto, a récemment fait un don de 100 Ether au fonds de défense juridique des développeurs de Tornado Cash, Roman Storm et Alexey Pertsev.

L'Ether, la cryptomonnaie native de la blockchain Ethereum, évolue actuellement autour des 2 500 dollars, ce qui représente une hausse de 3 % de son prix au cours des dernières 24 heures. Le don de Vitalik Buterin est donc estimé à 250 000 dollars à l'écriture de ces lignes.

Tornado Cash, un protocole de mixage de cryptomonnaies non custodial, offre des services de confidentialité et d'anonymisation avancée pour les détenteurs de cryptos. Bien que ces valeurs soient particulièrement importantes aux yeux de la communauté crypto, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) a sanctionné le protocole et ses développeurs en 2022 en les accusant de faciliter le blanchiment d'argent.

Depuis, les 2 développeurs principaux du protocole Tornado Cash, Roman Storm et Alexey Pertsev ont été appréhendés puis emprisonnés respectivement aux États-Unis et aux Pays-Bas.

L'affaire a pris une tournure symbolique voire politique car elle soulève de nombreux questionnements éthiques sur la responsabilité des développeurs de l'usage qui est fait de leurs créations et le droit à l'anonymat.

Nous avons récemment pu constater que ces débats sont toujours d'actualité avec l'arrestation de Pavel Durov en France, le PDG et créateur de l'outil de messagerie privée Telegram.

Le soutien continu de Vitalik Buterin aux développeurs de Tornado Cash

Ce n'est pas la première fois que Vitalik Buterin apporte son soutien financier pour aider à la défense des développeurs de Tornado Cash. Le récent don de 100 ETH est en fait le 3e que le cofondateur d'Ethereum réalise, montrant ainsi son engagement constant envers la cause.

Selon la page dédiée au financement participatif pour la défense des développeurs de Tornado Cash, ce soutien s'ajoute à 148 autres paiements, pour un total de plus de 327 ETH, soit plus de 800 000 dollars actuellement.

Roman Storm, ému par ce soutien, a exprimé sa gratitude à Vitalik Buterin sur le réseau social X : « Je ne trouve pas les mots pour décrire ce que cela signifie pour moi. Merci pour votre soutien indéfectible ».

I cant describe how much it means to me. Thank you for your long lasting support ❤️🙏💪 https://t.co/DjqkO5u6WR — Roman S (@rstormsf) October 5, 2024

Le 26 septembre 2024, la juge américaine Katherine Failla a rejeté la requête de Roman Storm dans laquelle ce dernier réclamait un abandon des poursuites à son encontre.

La juge en charge de l'affaire a déclaré que les accusations portés contre Roman Storm ne sont pas sans fondement et qu'elle « ne pouvait pas simplement accepter le récit de Roman Storm selon lequel il est poursuivi pour avoir simplement écrit du code ».

Bien que Roman Storm ait plaidé non-coupable et qu'il maintient que Tornado Cash est un logiciel open source, il risque jusqu'à 45 ans de prison s'il est reconnu coupable des 3 chefs d'accusation à son encontre.

