L'arbitrage en crypto : peut-on réaliser des bénéfices avec cette technique ?

Dans le secteur de la finance, l'arbitrage est une technique qui consiste à profiter des écarts de prix d'un actif entre 2 intermédiaires de vente afin de réaliser un bénéfice. En crypto, cela se concrétise lorsque 2 ou plusieurs plateformes d'échange affichent des prix différents pour une même cryptomonnaie.

En effet, lors des périodes marquées par une forte volatilité, des écarts de prix apparaissent entre les plateformes d'échange. De plus, les cryptomonnaies à faible capitalisation boursière sont plus impactés par des écarts de prix : elles sont attractives pour les investisseurs souhaitant faire de l'arbitrage.

Pour mieux comprendre l'arbitrage, voici un exemple fictif. Imaginons que nous souhaitons acheter du BTC avec un capital initial de 10 000 euros. Parmi les nombreuses plateformes d'échange, 2 d'entre elles se distinguent avec un prix du Bitcoin radicalement opposé : 50 000 euros sur Binance, contre 53 000 euros sur Kucoin. Cela signifie que, pour la même somme investie, nous recevrons :

Cette différence de prix convient parfaitement à une stratégie d'arbitrage. En achetant du Bitcoin sur Binance pour le revendre sur Kucoin, notre mise de départ passe de 10 000 dollars à 10 600 dollars. Soit un bénéfice de 600 dollars obtenus en quelques clics.

Les risques de l'arbitrage

L'arbitrage est avant tout une compétition : plus le nombre d'arbitrages augmente, plus le cours de la cryptomonnaie s'aligne sur les différentes plateformes d'échange. Seuls les arbitrages les plus rapides réussissent à engranger des bénéfices. C'est pourquoi cette stratégie est davantage utilisée sur de petites cryptomonnaies : moins prisée, elles comportent des opportunités d'arbitrages mais impliquent aussi de nombreux risques financiers.