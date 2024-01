Tentez de gagner 1 200 euros dans un concours organisé par Bitpanda

Célébrez 2024 en saisissant une chance unique de gagner 1 200 euros avec Bitpanda. En ouvrant un nouveau plan d'épargne en cryptomonnaies, vous pourriez devenir l'un des 10 chanceux à gagner 100 euros par mois, et ce durant toute l'année 2024. Comment participer ?

Comment participer et tenter de gagner 1 200 euros ?

À l'occasion de cette nouvelle année 2024, Bitpanda organise un concours qui peut vous permettre de gagner 100 euros par mois pendant 1 an, soit un total de 1 200 euros.

Pour tenter de gagner ce prix, il vous suffit d'ouvrir un nouveau plan d'épargne d'au moins 100 euros sur la plateforme d'échanges Bitpanda avec n'importe quelle cryptomonnaie entre 8 et le 28 janvier 2024.

Bitpanda sélectionnera aléatoirement 10 participants ayant respecté les conditions du concours. Chacun de ces gagnants recevra alors 100 euros directement dans son compte Bitpanda, et ce tous les mois jusqu'au mois de décembre 2024.

Ouvrir un plan d'épargne chez Bitpanda est une méthode efficace afin de se construire un capital sur le long terme. Cela offre plusieurs avantages :

Investissement par moyenne d'achat : en achetant un actif à intervalles réguliers (hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuelles), vous réduisez la sensibilité de votre capital à la volatilité du marché ;

: en achetant un actif à intervalles réguliers (hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuelles), vous réduisez la sensibilité de votre capital à la volatilité du marché ; Achats automatiques : les achats sont réalisés par prélèvements automatiques sur votre carte bancaire ou par virement ;

: les achats sont réalisés par prélèvements automatiques sur votre carte bancaire ou par virement ; Flexibilité : Les plans d'épargne peuvent également être mis en pause puis redémarrés à tout moment.

Bitpanda vous permet d'investir dans divers marchés : cryptomonnaies, actions, métaux précieux, matières premières et même dans des indices créés par la plateforme.

Ces indices vous permettent d'investir dans certains segments de marché particuliers relatifs aux cryptomonnaies, comme la finance décentralisée (DeFi), le metaverse, et même dans des paniers de cryptomonnaies parmi les plus capitalisées (top 5, 10, et 25).

Plus de détails sur l'investissement par moyenne d'achat

L'investissement par moyenne d'achat, également connu sous le nom de Dollar Cost Averaging (DCA), est une stratégie d'investissement visant à équilibrer le prix d'achat d'un actif sur le long terme. Cette méthode a pour principal objectif de diminuer l'exposition d'un capital à la volatilité des actifs qui le compose, en l'occurrence des cryptomonnaies.

Prenons un exemple concret : si, au mois de novembre 2021, vous envisagiez d'acheter pour 1 000 euros de Bitcoin (BTC) en une seule et même opération alors que le cours du Bitcoin s'élevait à 59 700 euros, vous auriez acquis 1,68 million de satoshis (0.0168 BTC) et subi une perte de 84 % au plus bas du mois de novembre 2022. Aujourd'hui, avec un Bitcoin à 43 600 euros, vous seriez toujours en perte de 26 %.

Cours du Bitcoin montrant la performance de l'achat unique (en jaune) et la moyenne d'achat avec une stratégie de DCA (en bleu)

Si, au contraire, vous aviez opté pour une stratégie de DCA en investissant 100 € dans le Bitcoin chaque premier jour des 10 mois suivant le mois de novembre 2021, votre investissement total aurait atteint 1 000 euros. Cette approche vous aurait permis d'obtenir un prix moyen d'achat plus avantageux, s'élevant à 29 976 euros, et de détenir au total 2,84 millions de satoshis (0,0284 BTC) d'une valeur de 1 235 euros au cours actuel.

En somme, le DCA permet un investissement plus adapté à une projection sur le long terme. Bien qu'elle ne garantisse pas de surperformer le marché, elle représente une approche plus prudente.

C'est cette méthode que Bitpanda souhaite mettre en avant avec son nouveau concours, offrant aux participants l'opportunité de s'initier ou de perfectionner leur investissement par moyenne d'achat.

Bitpanda : la plateforme idéale pour diversifier ses investissements

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

