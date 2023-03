Coinbase deviendra-t-elle une néobanque ? Brian Armstrong suggère l’idée

Avec la crise actuelle du secteur bancaire, la solvabilité de certains de ces établissements est de nouveau remise en cause. Nous l’avons vu ces derniers jours, ces évènements ont créé des contagions jusque dans l’écosystème des cryptomonnaies. C’est dans ce contexte, où Coinbase est également touchée par l’affaire Signature Bank, que Ryan Lackey, responsable de la sécurité de l’assurance crypto Evertas, a interpellé Brian Armstrong sur Twitter pour lui demander si l’exchange pourrait envisager de devenir une sorte de néobanque :

Hey @brian_armstrong and @coinbase -- after the SVB hell over the weekend, why don't you set up Coinbase as some kind of HNW + business neobank, with the "pass through assets to community banks and treasuries" as a first-class option in parallel with crypto.

— Ryan Lackey (@octal) March 13, 2023