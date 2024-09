Environ 1 % des Bitcoins sont désormais tokenisés sur des blockchains EVM – Un risque croissant pour Bitcoin ?

Près de 1 % des Bitcoins sont désormais tokenisés sur des blockchains EVM, soulevant des préoccupations sur leur centralisation. Bien que ces tokens, tels que le WBTC et cbBTC, permettent une intégration dans les smart contracts Ethereum, leur gestion centralisée pourrait représenter un risque important pour Bitcoin et ses utilisateurs.

Les BTC tokenisés rencontrent un franc succès

Certains adeptes des cryptomonnaies estiment que le manque de programmabilité de la blockchain Bitcoin est un défaut, le rendant moins flexible et difficile à faire évoluer. Cependant, cette lenteur et cette faible flexibilité de programmation garantissent aussi sa stabilité et protègent l'intégrité de son consensus.

Ainsi, plusieurs projets de tokenisation du BTC sur Ethereum et ses chaînes alternatives ont émergé, le plus connu étant le Wrapped Bitcoin (WBTC). Bien que ces solutions permettent d'utiliser Bitcoin dans des smart contracts, elles sont, comme la plupart des actifs tokenisés, fortement centralisées, et reposant sur une seule entreprise pour maintenir la parité entre les 2 tokens.

Au mois d'août 2024, BitGo a annoncé vouloir distribuer l'émission de son WBTC en partenariat avec une entreprise de Justin Sun, créant des inquiétudes chez les investisseurs concernant la fiabilité de l'entrepreneur, dont la réputation est controversée. En réaction, MakerDAO a même envisagé de retirer le WBTC de ses réserves.

La plateforme d'échange Coinbase a également réagi à en annonçant le lancement d'un concurrent direct du WBTC, le cbBTC.

Bien que Coinbase jouisse d'une réputation plus solide que celle de Justin Sun, cette situation met en lumière des préoccupations concernant la centralisation des BTC détenus par la plateforme d'échange, qui gère d'importantes quantités de Bitcoins pour sa plateforme d'échange, les ETF Bitcoin spot, ses services de garde et désormais pour le cbBTC.

Aujourd'hui, les BTC tokenisés sur les blockchains EVM représentent près de 1 % de l'offre totale de Bitcoins.

1% of Bitcoin’s supply is now locked in DeFi, driven by growing demand for Bitcoin yield and Coinbase’s new Bitcoin-pegged token, $cbBTC pic.twitter.com/e7mbo4FLJS — IntoTheBlock (@intotheblock) September 29, 2024

Avec 9,8 milliards de dollars de BTC sous gestion, le WBTC domine ce classement, suivi du cbBTC avec 250 millions de dollars, du tBTC avec 240 millions de dollars, et d'autres tokens plus petits comme le renBTC avec environ 20 millions de dollars et le sBTC avec près de 12 millions.

Ainsi, les 10,5 milliards de dollars de BTC gérés sous forme de wrapped tokens représentent 0,82 % de la quantité totale de Bitcoins en circulation.

Le WBTC et le cbBTC pourraient-ils être un danger pour Bitcoin ?

Une telle centralisation pourrait représenter un danger pour Bitcoin, tout comme les ETF spot. En cas de perte ou de vol des fonds, le cours du BTC pourrait être fortement impacté, et les utilisateurs de ces actifs risqueraient de ne jamais récupérer leurs fonds.

De plus, plusieurs rumeurs circulent concernant les fonds détenus par Coinbase. Certains internautes suggèrent que la plateforme n'aurait pas réellement en réserve les Bitcoins destinés aux ETF Bitcoin spot, mais utiliserait des reconnaissances de dettes (IOU).

Une telle manipulation pourrait réduire la pression acheteuse et faire baisser le prix du Bitcoin. Bien que Brian Armstrong, PDG de Coinbase, ait nié fermement ces allégations, BlackRock a exigé que Coinbase traite les retraits en BTC sous 12 heures pour ses ETF, afin de rassurer les investisseurs face aux rumeurs de manipulation.

Source : CoinGecko

