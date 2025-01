World Liberty Financial : les porteurs du projet DeFi achètent pour 113 millions de dollars de cryptomonnaies

Le projet de finance décentralisée (DeFi) World Liberty Financial (WLFI), a acquis pour 112,8 millions de dollars de cryptomonnaies ce lundi. Ces achats coïncident avec l'investiture du père des porteurs de ce projet crypto, Donald Trump, en tant que 47e président des États-Unis, qu'ils ont décidé « de commémorer » à leur façon.

🔎 Tout savoir sur World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto soutenu par Donald Trump

Les transactions réalisées par World Liberty Financial se sont concentrées sur 6 tokens. Ainsi, 47 millions de dollars en Ether (ETH) et 47 millions de dollars en wrapped Bitcoin (wBTC) ont été achetés. En parallèle, WLFI a respectivement investi 4,7 millions de dollars, soit 18,8 millions de dollars en tout, dans le AAVE, le LINK, le TRX et l'ENA.

To commemorate the inauguration of Donald J. Trump as the 47th President of the United States, $WLFI is proud to announce the following strategic purchases today:

$47,000,000 ETH

$47,000,000 wBTC

$4,700,000 Aave

$4,700,000 LINK

$4,700,000 TRX

$4,700,000 ENA

— WLFI (@worldlibertyfi) January 20, 2025