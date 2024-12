World Liberty Financial : Le projet crypto de la famille Trump investit dans l'ETH, le LINK et l'AAVE

Dans un peu plus d'un mois, le républicain Donald Trump prendra à nouveau les rênes des États-Unis, avec à la clé un assouplissement de la réglementation pour les cryptomonnaies. World Liberty Financial (WLFI), le projet de ses fils, commence à placer ses pions en achetant de l'ETH ainsi que des tokens LINK et AAVE.

World Liberty Financial (WLFI) investit dans les tokens LINK, ETH et AAVE

Selon les données on-chain, World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto de Donald Trump et ses fils, commencerait à organiser son portefeuille. Mercredi, un wallet identifié comme appartenant à WLFI a acheté 5 millions de dollars d'ETH en swappant des stablecoins, lesquels proviennent de la vente de tokens du projet.

Mais il ne s'agissait là que des premiers véritables mouvements on-chain de World Liberty Financial, le projet ayant ensuite swap à de nombreuses reprises ses stablecoins pour obtenir des tokens AAVE et LINK. Il est intéressant de noter que, que ce soit pour ses transactions les plus récentes ou pour celles remontant à plusieurs semaines, WLFI n'utilise que CoW Protocol pour réaliser ses opérations.

Capture d'écran d'une partie des transactions réalisées récemment par World Liberty Financial

À l'heure où nous écrivons ces lignes, les adresses associées à World Liberty Financial ne détiennent plus que 3,4 millions de dollars de stablecoins.

Ces dernières détiennent 57,8 millions de dollars d'Ether, 10,36 millions de dollars de cbBTC (le Bitcoin de Coinbase), 2,2 millions de dollars de tokens LINK et 1,48 million de dollars de tokens AAVE, ainsi que des sommes moins importantes d'autres altcoins.

Il n'en fallait pas plus pour que le cours de l'AAVE et du LINK s'embrasent. Le premier a grimpé de 30 % suite à la nouvelle, allant dépasser les 371 dollars, tandis que le second a connu à peu près la même hausse, touchant brièvement les 30 dollars.

Ne serait-ce que le début pour le projet de la famille Trump ?

Mais ces achats ne sont pas qu’un coup de projecteur : ils s'inscrivent très probablement dans une stratégie de fond. Chainlink, connu pour ses oracles et son infrastructure cross-chain, est devenu un partenaire clé de WLFI en lui fournissant son infrastructure. Les récents investissements d’un million de dollars en tokens LINK renforcent encore ce partenariat.

Autre acteur central : le protocole Aave, l’un des piliers de la DeFi, avec lequel WLFI lancera prochainement une instance dédiée sur Ethereum. Cette initiative, déjà approuvée par la communauté de gouvernance de WLFI, permettra de prêter et d’emprunter des actifs comme de l'ETH, du Wrapped Bitcoin (WBTC) et des stablecoins (USDT, USDC), tout en redistribuant une partie des revenus aux fournisseurs de liquidité.

Selon Zach Rynes, un porte-parole de la communauté Chainlink, « la collaboration entre WLFI et Chainlink ouvre la voie à une adoption massive de la DeFi, surtout avec les avancées réglementaires attendues sous la nouvelle administration Trump. »

Avec une trésorerie composée de plus de 57 millions de dollars d’ETH, ainsi que de stablecoins et de tokens comme AAVE et LINK, WLFI semble prêt à étendre son influence, un mois avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump.

Pour le moment, WLFI est parvenu à vendre pour 66,6 millions de dollars de son token, encore loin des 300 millions de dollars espérés avant le lancement du projet.

Source : Arkham Intelligence

