Déluge imminent : 411 M$ de tokens TRUMP bientôt libérés – Quels sont les unlocks à surveiller en avril ?

Chaque mois, et ce peu importe les conditions du marché, la même mécanique se répète. Des millions de nouveaux tokens sont libérés sur le marché, provoquant potentiellement une pression vendeuse sur le cours de la crypto concernée. Découvrez quels sont les unlocks à surveiller au mois d’avril pour conserver un temps d'avance.

Les 5 unlocks de cryptos à surveiller au mois d'avril

Alors que le marché des cryptomonnaies évolue actuellement sous la pression de la politique isolationniste exercée par Donald Trump, notamment par le biais de tarifs douaniers, certaines choses ne changent pas pour le secteur crypto.

En effet, comme à l'accoutumée, des millions de tokens seront déverrouillés au mois d'avril : les fameux unlocks de cryptomonnaies.

🔬 Qu'est-ce qu'un token unlock et quelles sont ses implications ?

Bien qu'un unlock de token ne signifie pas obligatoirement une baisse du prix de l'actif en question, cet événement contribue, à minima, à accentuer l'offre par rapport à la demande, ce qui peut se traduire par une pression vendeuse.

Ce mois-ci, d'importants unlock sont à connaître et à garder sous surveillance, notamment pour les tokens SOL, GT, APT, TRUMP et SUI :

Les token unlocks à surveiller au mois d'avril

Solana (SOL)

Quantité : 472 602 tokens SOL ;

472 602 tokens SOL ; Valeur (02/04) : 58,74 millions de dollars ;

58,74 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 0,09 %.

Solana est une blockchain de layer 1, réputée pour son importante scalabilité et ses faibles frais de transactions. Au cours de l'année 2024, Solana a été au centre de l'attention d'une importante partie de la communauté crypto, notamment en devenant la blockchain où la plupart des memecoins étaient créés et échangés

Le 7 avril, environ 0,1 % de la supply de SOL sera libérée, soit 472 602 tokens pour une valeur de 58,74 millions de dollars. Bien que cette valeur puisse sembler élevée, elle est à pondérer avec la capitlisation importante de Solana, actuellement en 6e place sur CoinGecko avec plus de 64,27 milliards de dollars.

Graphique représentant les revenus de Solana, en données hebdomadaires

Il est néanmoins important de savoir que depuis que l'euphorie entourant le secteur des memecoins s'est dissipée, la blockchain Solana connaît une activité moindre.

En effet, comme nous pouvons le constater sur le graphique ci-dessus, la blockchain Solana n'a pas enregistré de revenus aussi faibles, en données hebdomadaires, depuis juin 2023.

Au cours des 30 derniers jours, le prix du SOL a chuté de 22 %.

GateToken (GT)

Quantité : 6,67 millions de tokens GT ;

6,67 millions de tokens GT ; Valeur (02/04) : 150,09 millions de dollars ;

150,09 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 7,77 %.

Le GT est le token utilitaire de Gate.io, une plateforme crypto. Il sert principalement à réduire les frais de trading, à accéder à des ventes exclusives de tokens via un launchpad, et à participer à la gouvernance de l'écosystème GateChain, la blockchain développée par Gate.io.

💡 Découvrez les 10 meilleures plateformes pour acheter du Bitcoin

Le 25 avril, 6,67 millions de tokens GT seront libérés, représentant à l'écriture de ces lignes 7,77 % de la capitalisation de la crypto, soit 150,09 millions de dollars.

Chaque mois, une quantité identique de tokens GT sont déverrouillés, représentant une importante quantité de l’offre par rapport à la capitalisation de la crypto.

Néanmoins, le GT a connu un important rallye haussier à la suite de l'élection de Donald Trump. Le prix du GT est en hausse de 154 % au cours des 365 derniers jours.

Aptos (APT)

Quantité : 11,31 millions de tokens APT ;

11,31 millions de tokens APT ; Valeur (02/04) : 59,44 millions de dollars ;

59,44 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 1,87 %.

Aptos est une blockchain de layer 1 construite à partir du langage Move, initialement développé par Facebook. Le projet se définit comme « la blockchain la plus sûre et la plus scalable », notamment de par sa capacité théorique de 160 000 transactions par seconde (TPS) avec une finalité inférieure à la seconde.

Chaque mois, Aptos libère 11,31 millions de tokens APT, représentant à l'écriture de ces lignes 59,44 millions de dollars pour 1,87 % de la capitalisation totale de la cryptomonnaie.

Graphique représentant le prix du token APT (en bleu) et la TVL (en jaune) de la blockchain Aptos

Bien que le prix du token APT peine à performer, nous pouvons remarquer plusieurs métriques on-chain intéressantes du côté de la blockchain Aptos.

Par exemple, nous pouvons observer sur le graphique ci-dessus que la valeur totale verrouillée (TVL) d'Aptos a progressivement augmenté au cours des derniers mois, témoignant d'une croissance organique du côté de la finance décentralisée de la blockchain.

🌐 Découvrez notre sélection de 5 projets prometteurs se développant sur la blockchain Aptos

Official Trump (TRUMP)

Quantité : 40 millions de tokens TRUMP ;

40 millions de tokens TRUMP ; Valeur (02/04) : 411,13 millions de dollars ;

411,13 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 20 %.

Le TRUMP est le memecoin lancé par, nul autre que Donald Trump, 2 jours avant son investiture. Le TRUMP a été déployé sur la blockchain Solana, attirant de nombreux nouveaux investisseurs en cryptomonnaies.

Bien que l'on puisse se réjouir de l'arrivée de néophytes dans le secteur crypto, le TRUMP va à l'encontre de nombreuses règles éthiques chères à la communauté. En effet, il est nécessaire de préciser qu'un memecoin n'a pas d'autre but que la spéculation autour d'une idée, une blague, et dans le cas présent sur la côte de popularité d'une personnalité politique.

👨‍🏫 Tout savoir sur les memecoins avec notre fiche détaillée

Nous sommes donc bien loin des valeurs du Bitcoin, qui rappelons-le, est avant tout une monnaie électronique, échangeable de pair à pair.

De plus, alors que les memecoins pouvaient être identifiés en tant que mouvement contestataire des projets largement financés par les fonds de capital-risque (VC), le TRUMP n'adhère pas à cette philosophie avec environ 80 % de sa supply réservée à l'équipe fondatrice.

Au cours du mois d'avril, 20 % de la supply du TRUMP sera libérée, représentant 40 millions de tokens pour une valeur de plus de 411 millions de dollars.

Actuellement, le prix du TRUMP est à 86 % en dessous de son record de prix (ATH), atteint le lendemain de son lancement.

Sui

Quantité : 88,34 millions de tokens SUI ;

88,34 millions de tokens SUI ; Valeur (02/04) : 208,02 millions de dollars ;

208,02 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 2,72 %.

Sui est une blockchain de layer 1, également développée à partir du langage Move. Tout comme Aptos, Sui offre l'account abstraction à ses utilisateurs, une fonctionnalité très appréciée parmi les néophytes de la blockchain.

Il est par exemple possible grâce à cette fonctionnalité de se créer un wallet à partir d'une simple adresse mail, limitant ainsi la friction entre la technologie et l'utilisateur.

Comme chaque mois, Sui libère plus de 88 millions de tokens éponymes, lesquels représentent plus de 208 millions de dollars pour 2,72 % de la capitalisation totale de la cryptomonnaie.

Au cours des 30 derniers jours, le cours de SUI a chuté de 17 %.

Quelques autres unlock à surveiller en avril

Parmi les autres unlock importants à surveiller au mois d'avril, concernant des cryptomonnaies à moindre capitalisation, nous pouvons citer :

Le XDAO qui libérera 6,44 millions de tokens, représentant 25,29 % de la capitalisation totale, soit près de 323 millions de dollars.

Le projet Cheelee qui libérera 8,34 millions de tokens CHEEL, représentant 14,69 % de la capitalisation totale, soit plus de 65 millions de dollars.

Nous pouvons également citer Wormhole, qui déverrouillera 1,63 milliard de tokens W, soit 56,88 % de la capitalisation totale pour une valorisation de 123,34 millions de dollars.

Sources : Cryptorank, Artemis Terminal

