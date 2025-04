La famille Trump se lance dans le minage de Bitcoin (BTC)

Lundi, Hut 8 a présenté une nouvelle société de minage de Bitcoin (BTC) en collaboration avec les frères Trump, Eric et Donald Jr. Ce nouvel acteur entend ainsi devenir le leader du secteur, faisant échos à la volonté de Donald Trump de miner tous les bitcoins restants aux États-Unis.

Les fils Trump s’associent à Hut 8 pour miner du Bitcoin

Lundi, la société Hut 8 et la famille Trump ont fait part de leur collaboration dans le lancement d’une entreprise dédiée au minage de cryptomonnaies.

En effet, le mineur Hut 8 a cédé « la quasi-totalité de ses mineurs ASIC » à American Data Center, une entreprise créée par plusieurs investisseurs, dont deux des fils Trump, Donald Jr et Eric. Grâce ce partenariat commercial, Hut 8 s’est vue céder 80 % de la participation dans American Data Center, qui a été renommée American Bitcoin.

Là où Eric Trump, nommé directeur de la stratégie d’American Bitcoin, salue « l’excellence opérationnelle avérée » de Hut 8, son frère Donald Jr fait part d’une initiative qui s’inscrit dans la continuité des promesses de son père, et par extension, de sa famille :

Depuis le début, nous avons défendu notre conviction dans le Bitcoin, personnellement et par le biais de nos entreprises. Mais acheter du Bitcoin ne représente qu’une partie de la solution. Le miner dans des conditions économiques favorables ouvre des opportunités encore plus grandes. Nous sommes ravis d’intégrer les investisseurs à cette équation grâce à une plateforme conçue pour concrétiser cette thèse et offrir une participation réelle et concrète à la croissance du Bitcoin.

Ainsi, ce nouvel acteur qu’est American Bitcoin affirme son ambition de devenir « plus grand et le plus performant mineur de Bitcoin au monde ». D’ailleurs, une part des bitcoins minés permettra de constituer une réserve stratégique.

À titre indicatif, en janvier dernier, Hut 8 disposait une puissance de calcul de 22,3 EH/s sur le réseau, ce qui représente environ 2,5 % des 883,5 EH/s déployés actuellement sur Bitcoin.

Malgré (ou à cause de) cette annonce avec la famille Trump, la société Hut 8 a perdu 0,85 % en bourse sur la séance de lundi. Cotée au Nasdaq, l’entreprise affiche un recul de près de 53 % depuis le début de l’année, avec une capitalisation de 1,21 milliard de dollars.

De son côté, le BTC s’échange en hausse de 1,5 % sur 24 heures lors de l’écriture de ces lignes, à un prix d’un peu plus de 83 000 dollars l’unité.

Source : Communiqué

