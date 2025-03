2 milliards de dollars : Strategy signe son 2e achat de Bitcoins le plus important de l'année 2025

L'achat de Bitcoins de Strategy n'est pas une surprise en soi : Michael Saylor l'avait teasé hier soir, commentant le graphique historique d'achat de BTC par sa société par un « Besoin d'encore plus d'orange ».

Cependant, aucun indice ne laissait penser que la société allait réaliser son 2e achat de BTC le plus important de l'année.

Strategy a effectivement acquis 22 048 Bitcoins pour un montant total de 1,92 milliards de dollars, soit seulement 70 millions de dollars de moins que son achat du 24 février. Le nombre de BTC acquis en soi est toutefois ici plus élevé, le cours du Bitcoin étant actuellement inférieur d'environ 10 000 dollars.

$MSTR has acquired 22,048 BTC for ~$1.92 billion at ~$86,969 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 11.0% YTD 2025. As of 3/30/2025, @Strategy holds 528,185 $BTC acquired for ~$35.63 billion at ~$67,458 per bitcoin. $STRK $STRF https://t.co/1sfyBIglnt

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) March 31, 2025