World Liberty Financial : la demande explose pour le WLFI, la cryptomonnaie du projet DeFi de la famille Trump

La plateforme de finance décentralisée (DeFi) World Liberty Financial (WLFI) traverse une période faste. Ce lundi, le projet crypto porté par les fils de Donald Trump a annoncé qu'il avait réussi à vendre 20 % des 100 milliards de tokens WLFI qui composent sa supply, complétant par la même occasion, l'un des objectifs qu'il s'était fixés il y a plusieurs mois.

We’ve completed our mission and sold 20% of our token supply! Due to massive demand and overwhelming interest, we’ve decided to open up an additional block of 5% of token supply. Please be patient while our team works to relaunch the sale. We’ll share updates here as soon as…

— WLFI (@worldlibertyfi) January 20, 2025