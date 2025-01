Melania Trump a lancé son memecoin, entraînant une chute de 50 % du token TRUMP

Et là, c’est le drame. 48 heures après le lancement du meme coin de Donald Trump, sa femme, Melania Trump, a elle aussi lancé un meme coin.

You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf

The Official Melania Meme is live!

Face à ce succès, d'autres membres de la famille semblent vouloir exploiter la tendance. En moins de 2 jours, le prix du memecoin TRUMP a atteint une capitalisation boursière de 14,7 milliards de dollars et 73,6 milliards de dollars en capitalisation diluée (si tous les tokens étaient disponibles). Sachant que l’équipe derrière le projet s’est réservée une généreuse part de 80 % des tokens – soit 58,8 milliards de dollars – c’est une opération réussie.

💡 Comment acheter un memecoin ?

Ce succès a donné des idées aux autres membres de la famille Trump. Deux jours après le lancement du token TRUMP, Melania Trump a annoncé sur son compte X le lancement du MELANIA, un meme coin sur la blockchain Solana. En à peine quelques heures, il avait atteint une capitalisation de 12 milliards de dollars, avec 89 % des tokens réservés, là encore, à l’équipe.

JUST IN: 🇺🇸 The bubble map of $MELANIA does NOT match the distribution on their website pic.twitter.com/Q734sd4ykJ

— Bubblemaps (@bubblemaps) January 19, 2025