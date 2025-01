Donald Trump lance officiellement son memecoin

Cette nuit, Donald Trump a lancé son propre memecoin sur Solana (SOL), et ce nouveau token a déjà vu son prix exploser à la hausse. Est-ce vraiment un projet sérieux ?

Donald Trump présente son memecoin

Même s’il faut s’attendre à tout avec Donald Trump, sa dernière initiative paraît si improbable que nous avons d’abord cru à un hack de son compte X. Pourtant, les heures ont passé et ledit message a également été partagé sur Truth Social : le 47e président des États-Unis lance bel et bien son memecoin Official Trump.

Message de Donald Trump sur Truth Social

💡 Comment acheter un memecoin ?

Ainsi, le TRUMP a été déployé sur Solana (SOL) et s’échange d’ores et déjà à 18,86 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en hausse de 340 % depuis son lancement, pour une capitalisation de plus de 3,75 milliards de dollars. Tous ces chiffres placent donc le token à la 46e place du classement des cryptomonnaies et à la 4e place de la catégorie memecoins.

Sur le site Web du « projet », nous pouvons lire l’appel à l’action suivant :

C’est VOTRE chance de rejoindre une communauté qui se bat pour ce qui compte. Le meme TRUMP encourage une culture de la réussite et de l'optimisme pour faire du monde un endroit meilleur.

Achetez et tradez de la crypto sur le DEX le plus performant de Solana

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Pour ce qui est des tokenomics, la communauté en question semble néanmoins quelque peu reléguée au second rang, compte tenu du fait que seuls 20 % des tokens lui sont dédiés. Ainsi, les 80 % restants sont réservés à l’équipe de développement, avec une libération qui s’étalera sur 3 ans et commencera au mois d’avril prochain :

Tokenomics du token TRUMP

En outre, notons également qu’une mention est répétée à plusieurs reprises, dont la tournure semble être destinée à se prémunir d’éventuelles poursuites de la Securities and Exchange Commission (SEC) :

Les memes Trump sont destinés à exprimer le soutien et l’engagement envers les idéaux et les croyances incarnés par le symbole « $TRUMP » et l’illustration associée, et ne sont pas destinés à être, ou à faire l’objet d’une opportunité d’investissement, d’un contrat d’investissement ou d’un titre de quelque type que ce soit.

👉 Dans l’actualité également — Donald Trump souhaite faire des cryptomonnaies une priorité nationale

Comme pour chaque memecoins, il conviendra de faire preuve de prudence, et ce, même s’il s’agit de Donald Trump. De son côté, le MAGA a accusé le coup face à cette nouveauté, en s’effondrant de 56 % sur 24 heures.

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

Sources : Site du TRUMP, Truth Social

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital