World Liberty Financial : plus de 100 000 personnes auraient manifesté leur intérêt pour le projet

À quelques heures seulement de la première vente du token WLFI associé au projet World Liberty Financial, l'engouement autour de la plateforme de finance décentralisée (DeFi) est plus fort que jamais. Rich Teo, l'ex-PDG de Paxos aurait même manifesté son intérêt pour le projet, au point de rejoindre l'équipe de développement.

World Liberty Financial revendique 100 000 inscriptions avant même son lancement officiel

À l'occasion d'un Space sur X, World Liberty Financial, la plateforme de finance décentralisé (DeFi) porté par les fils de Donald Trump, a annoncé qu'elle avait obtenu plus de 100 000 inscriptions avant même le lancement de la prévente de sa cryptomonnaie WLFI prévu aujourd'hui.

Pendant plus de 90 minutes, le responsable des opérations de World Liberty Financial, Zak Folkman, ainsi que deux autres membres du projet, Chase Herro et Steve Witkoff, en ont profité pour confirmer certaines des informations qui s’étaient répandues ces dernières semaines autour de la plateforme et de son token.

Ainsi, des précisions autour de la cryptomonnaie WLFI ont été fournies. Il s'agira bien d'un token de gouvernance ERC-20 basé sur la blockchain Ethereum. Toutes les personnes qui se procureront la cryptomonnaie auront le pouvoir de voter en faveur ou non des propositions visant à améliorer la plateforme crypto.

Par contre, l'information selon laquelle le token WLFI ne sera pas transférable pendant 12 mois à compter de sa distribution n'a pas été confirmée, ni infirmée. Il en est de même pour la somme de 300 millions de dollars qu'espèrent obtenir les fils de Donald Trump en vendant à partir de ce mardi, 20 % de la supply de leur crypto.

63 % des tokens de WLFI seront distribués au public, 17 % seront destinés à récompenser les utilisateurs et 20 % seront réservés pour rémunérer les équipes de développement. La vente généralisée de cette cryptomonnaie débutera environ 3 semaines après les élections présidentielles américaines prévues le 5 novembre.

La plateforme DeFi des fils de Donald Trump débarquera bien sur Aave dans un premier temps

Durant le Space, plusieurs personnalités proches du projet se sont exprimées plus ou moins brièvement. C'est le cas de Donald Trump Jr. qui a été présenté comme « ambassadeur web3 » de World Liberty Financial. Il a salué ses collaborateurs et encensé sa plateforme qui selon lui introduit « un système financier plus équitable pour tous ».

Le PDG et fondateur d'Aave Stani Kulechov a également fait une apparition durant le Space. Ce dernier a déclaré qu'il était « très excité et heureux que World Liberty Financial utilise Aave pour ses fonctionnalités d'emprunt et de prêt ».

Stani Kulevhow confirme par la même occasion que le protocole accueillera bien une instance de World Liberty Financial prochainement sur le réseau Ethereum et le layer 2 Scroll.

🔎 Qu'est-ce que le protocole de prêt et d'emprunt de cryptomonnaies Aave ?

Chase Herro s'est également exprimé, déclarant que Rich Teo, le cofondateur et ancien PDG de Paxos, avait rejoint l'équipe de World Liberty Financial en tant que « responsable des stablecoins et des transcations liés au projet ».

Une nouvelle arrivée de taille après avoir enregistré en août celles de d'Alex Golubisky, dirigeant de MetaleX Pro, un cabinet de conseil en gouvernance des cryptomonnaies, et de Corey Caplan, cofondateur de la plateforme DeFi Dolomite.

Source : World Liberty Financial sur X

