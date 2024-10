La roadmap de World Financial Liberty dévoilée – Quel avenir pour le projet crypto porté par les fils de Donald Trump ?

Afin de trouver les financements nécessaires pour sa croissance, World Liberty Financial, le projet crypto porté par les fils de Donald Trump, a imaginé un plan d'attaque. Celui-ci passera par la vente prochaine d'une partie de la supply de WFLI, la cryptomonnaie adossée au projet.

Selon World Liberty Financial, la vente d'une partie de ses tokens WLFI lui permettrait de lever une somme conséquente

Cette semaine, l'équipe en charge du projet World Libery Financial, la plateforme de finance décentralisée (DeFi) porté par les fils de Donald Trump, a partagé sa roadmap à un panel de potentiels investisseurs. Selon le plan d'action, une vente de la cryptomonnaie WLFI adossée au projet est prévue la semaine prochaine.

En mettant en vente 20 % de la supply de WLFI pour les investisseurs intéressés, Donald Trump Jr. et Eric Trump, cofondateurs de World Liberty Financial, espèrent lever pas moins de 300 millions de dollars. Ainsi, l'offre totale de cette cryptomonnaie serait évaluée à 1,5 milliard de dollars.

L'un des responsables du projet, Zak Folkman, avait annoncé que 63 % de la supply de WLFI serait proposée à la vente au grand public et aux investisseurs, 17 % seraient utilisés pour récompenser les utilisateurs de World Liberty Financial, et 20 % seraient distribués aux membres de l'équipe de développement du projet.

Comme le précise la roadmap, le WLFi se présentera sous la forme d'un token de gouvernance. Les investisseurs pourront l'utiliser afin de voter en faveur ou non de propositions visant à améliorer World Liberty Financial. À noter que pendant un an, le token WLFI ne sera pas transférable.

Une roadmap qui s'articule en 3 étapes

Selon les porteurs de World Liberty Financial, l'objectif principal du projet consiste à favoriser l'adoption massive d'actifs numériques via une plateforme unique. Dans les prochaines semaines, les fils de Donald Trump aimeraient proposer une première version de leur plateforme de prêt décentralisé grâce à Aave.

C'est pourquoi l'équipe en charge du projet a récemment publié une proposition sur le forum de gouvernance du protocole de prêt et d'emprunt de cryptomonnaies. Il s'agirait là de la première étape du plan d'action imaginée par World Liberty Financial.

Si cette proposition venait à être acceptée, une instance de World Liberty Financial serait alors créée sur la V3 d’Aave directement sur la blockchain Ethereum (ETH). L’USDC, l’USDT, l’ETH, et le wBTC seraient pris en charge sur cette nouvelle plateforme.

Dans un deuxième temps, les échanges de cryptomonnaies seraient intégrés sur la plateforme et les utilisateurs pourront exploiter des attestations on-chain pour basculer d'une blockchain à une autre. Une carte de crédit axée sur les stablecoins serait créée pour l'occasion afin de permettre à quiconque de dépenser leurs tokens dans le monde réel.

Enfin, la phase finale du projet consistera à obtenir toutes les licences réglementaires nécessaires afin d'inclure un maximum de cryptomonnaies dans la plateforme de prêt DeFi.

