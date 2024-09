Dans les coulisses de World Liberty Financial, le projet crypto porté par les fils de Donald Trump

Ces dernières semaines, les fils de Donald Trump évoquaient le lancement prochain d'une plateforme de finance décentralisée (DeFi) du nom de World Liberty Financial. Le 30 août, le projet crypto porté par Donald Trump Jr. ainsi que son frère Eric, a obtenu le soutien officiel de l'ancien président des États-Unis.

Jusqu'à présent, très peu d'informations avaient été dévoilées publiquement par les fils de Donald Trump autour de cette future plateforme DeFi. Toutefois, en interne, les parties prenantes du projet ont eu accès à un whitepaper détaillant ses différentes caractéristiques.

Si ce document devait rester privé, certains extraits ont fuité, permettant d'apprécier les contours du projet crypto. Tout d'abord, le whitepaper affirme que World Liberty Financial se présentera sous la forme d'un service de prêt et d'emprunt similaire au protocole Dough Finance.

À noter que Dough Finance connaît de grosses difficultés depuis qu'il a été piraté le 12 juillet dernier. Les cyberassaillants avaient réussi à exploiter une faille au niveau des transactions, subtilisant 2,1 millions de dollars à leur cible.

Pour l'heure, World Liberty Financial est loin d'être opérationnel, mais une première batterie de tests a été effectuée. Selon certains observateurs, lors des premières itérations de la plateforme, le code de Dough Finance aurait été copié intégralement. Rien n'indique que par la suite, les développeurs ont continué d'exploiter ce code.

Dough Finance a été créé par 4 personnes qui, à l'heure actuelle, sont toutes membres de l'équipe de développement de World Liberty Financial. Parmi les autres membres du projet, on retrouve bien entendu les 3 fils de Donald Trump dont Barron, âgé de 18 ans et considéré comme un « visionnaire DeFi », mais aussi des spécialistes du monde de la finance et de l'e-commerce.

L'équipe de direction comprend également des personnes qui ne font pas partie de la famille de Donald Trump. Ainsi, Steve Witkoff, ami de longue date du candidat républicain à la Maison Blanche et prometteur immobilier, en est membre, à l'instar d'Alex Golubisky qui est à la tête de MetaleX Pro, un cabinet de conseil en gouvernance des cryptomonnaies.

Si toutes ces informations proviennent du whitepaper, une annonce officielle a été effectuée sur X par les porteurs du projet concernant son équipe. En effet, Corey Caplan, cofondateur de la plateforme DeFi Dolomite, a rejoint le projet en tant que conseiller officiel.

Meet Corey Caplan – Co-founder and creator of Dolomite! 🚀

An early Ethereum builder since 2017, cryptopunk enthusiast, and one of the most innovative minds in DeFi, Corey has joined World Liberty Financial's advisory team and is the first of many incredible people we are… pic.twitter.com/rdOwjrbOiN

— WLFI (@worldlibertyfi) August 30, 2024