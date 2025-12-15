Les meilleures cryptomonnaies à acheter à moins de 1 €

Il est fréquent de voir des débutants se pencher sur des cryptomonnaies à faible prix dans l'espoir de réaliser des rendements plus importants. Est-ce intéressant d'acheter une cryptomonnaie à moins de 1 euro ? Si oui, dans quelles cryptomonnaies à moins de 1 euro investir ?

Les cryptos les plus populaires à moins de 1 €

Voici les 10 cryptomonnaies à moins de 1 euro classées selon leur capitalisation (données du 15 décembre 2025) 👇

Tron (TRX) : 0,24 € et 22,7 milliards de dollars de capitalisation ;

(TRX) : 0,24 € et 22,7 milliards de dollars de capitalisation ; Dogecoin (DOGE) : 0,12 € et 19,6 milliards de dollars de capitalisation ;

(DOGE) : 0,12 € et 19,6 milliards de dollars de capitalisation ; Cardano (ADA) : 0,34 € et 12,6 milliards de dollars de capitalisation ;

(ADA) : 0,34 € et 12,6 milliards de dollars de capitalisation ; Stellar (XLM) : 0,20 € et 6,4 milliards de dollars de capitalisation ;

(XLM) : 0,20 € et 6,4 milliards de dollars de capitalisation ; Hedera (HBAR) : 0,10 € et 4,3 milliards de dollars de capitalisation ;

(HBAR) : 0,10 € et 4,3 milliards de dollars de capitalisation ; Shiba Inu (SHIB) : 0,000007 € et 4,1 milliards de dollars de capitalisation ;

(SHIB) : 0,000007 € et 4,1 milliards de dollars de capitalisation ; World Liberty Financial (WLFI) : 0,12 € et 3,2 milliards de dollars de capitalisation ;

(WLFI) : 0,12 € et 3,2 milliards de dollars de capitalisation ; Cronos (CRO) : 0,08 € et 3,1 milliards de dollars de capitalisation ;

(CRO) : 0,08 € et 3,1 milliards de dollars de capitalisation ; Rain (RAIN) : 0,007 € et 2,3 milliards de dollars de capitalisation ;

(RAIN) : 0,007 € et 2,3 milliards de dollars de capitalisation ; Canton (CC) : 0,063 € et 2,3 milliards de dollars de capitalisation.

Cette liste ne repose sur aucun élément fondamental ni technique et est uniquement basée sur 2 critères : le prix de la cryptomonnaie et son classement en termes de capitalisation.

Faut-il acheter une crypto à moins de 1 euro ?

Petit prix ne veut pas dire gros rendement

Le Bitcoin (BTC) a déjà connu plusieurs cycles haussiers et a vu sa valeur grimper exponentiellement, passant d'une fraction de dollar à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Certains jugent qu'il est donc trop tard pour en acheter.

Ces investisseurs débutants préfèrent alors se tourner vers des cryptomonnaies dont le prix est plus faible pour espérer réaliser de plus grosses plus-values. Certes, mais est-ce une bonne manière de raisonner ? Non.

Concrètement, une cryptomonnaie dont le prix est inférieur à 1 € n'a pas nécessairement une plus grosse marge de progression qu'une autre. Plus précisément, le prix n'est pas un facteur directement déterminant. L'élément important à prendre en compte est la capitalisation.

Petit prix ou faible capitalisation ?

Concrètement, la capitalisation d'une cryptomonnaie correspond à la quantité totale de valeur qu'elle représente sur le marché. Son calcul se fait de la manière suivante : nombre de tokens en circulation multiplié par le prix d'un token.

Exemple de capitalisation Si une cryptomonnaie A est composée de 1 000 000 tokens et que chacun vaut 10 dollars, alors la capitalisation de A sera de 10 000 000 dollars. Si une cryptomonnaie B est composée de 100 000 000 tokens et que leur prix est de 0.1 dollar, alors la capitalisation de B sera aussi de 10 000 000 dollars.

Pour la majorité des cryptomonnaies, la quantité de tokens en circulation reste relativement stable. Autrement dit, si l'on simplifie énormément : pour qu'une crypto voit son prix se multiplier par 2, il faut que sa capitalisation soit elle aussi multipliée par 2. Plus simplement, il faut qu'il y ait 2 fois plus d'argent investi dedans.

Suite de l'exexemple Reprenons l'exemple des cryptomonnaies A et B. Malgré que le prix de A soit de 10 dollars et que celui de B soit de 0.1 dollar, les deux cryptomonnaies ont toutes les 2 la même marge de progression. Ainsi (en simplifiant encore) : leurs capitalisations étant égales, il faudra injecter 10 millions de dollars sur chacune d'entre elles pour que le prix soit multiplié par 2.

Prenons un cas concret. Le Shiba Inu (SHIB) a un prix très faible d'environ 0,000007 € à l'heure de l'écriture de ces lignes. Ainsi, nombreux sont ceux qui espèrent voir le SHIB atteindre le dollar. Cependant, cela relève de l'impossible : imaginez que si le Shiba atteignait ne serait-ce que la capitalisation de Bitcoin, son prix serait encore de 0,0026 euro, soit très loin du compte.

Pourtant, il se situe dans le haut du classement des cryptomonnaies les plus capitalisées. En effet, il y a énormément de tokens en circulation ce qui signifie que malgré une capitalisation de 4,1 milliards de dollars, son prix reste très faible.

Avant de considérer l'investissement dans des cryptomonnaies à moins de 1 euro, sachez qu'il est primordial d'effectuer vos propres recherches sur les projets afin de savoir s'ils correspondent à vos attentes. Voici les quelques critères les plus importants à surveiller :

L'utilité ou la proposition de valeur de la crypto ;

La solidité et l'expérience de l'équipe du projet ;

La feuille de route (ou roadmap) du projet ;

L'engagement de la communauté ;

L'activité sur les réseaux sociaux ;

Les tokenomics (distribution, émission, et utilité du token).

Illustration d'une rapide analyse sur Stellar (XLM)

Plutôt que de faire une recommandation d'achat, utilisons l'exemple de Stellar pour illustrer comment ces critères d'analyse peuvent être appliqués. Avec un prix sous 1 €, certains débutants peuvent être attirés par le XLM en espérant que son prix augmente fortement.

Proposition de valeur : Stellar se positionne comme un réseau ouvert qui permet aux systèmes financiers traditionnels d'échanger des actifs numériques (monnaies fiduciaires, autres cryptos) de manière rapide, peu coûteuse et transfrontalière. Son utilité principale est de faciliter l'inclusion financière et les paiements internationaux.

Ancienneté et concurrence : Stellar est un projet très ancien dans l'écosystème crypto ayant été lancé en 2014. Dans le domaine spécifique des paiements transfrontaliers, il fait face à un concurrent majeur : Ripple (XRP), qui est généralement considéré comme beaucoup plus établi en termes d'adoption par les grandes institutions financières. L'investisseur devra donc évaluer la capacité de Stellar à se démarquer de son principal rival.

Équipe et structure : Le projet est soutenu par la Stellar Development Foundation (SDF), une organisation à but non lucratif. La transparence et les partenariats stratégiques témoignent d'une approche institutionnelle et d'une vision à long terme.

Rôles de la crypto XLM : Le token XLM est requis pour payer les frais de transaction minimes sur le réseau (anti-spam) et sert de référence pour permettre les échanges entre différents actifs sur le réseau.

Conclusion de l'analyse : Le faible prix du XLM n'est pas l'indicateur principal de son potentiel. Bien que cela puisse sembler intéressant, son ancienneté et sa rivalité avec le XRP de Ripple sont des facteurs qui peuvent modérer les attentes de croissance spectaculaire.

Les memecoins DOGE, SHIB et consorts : l'exception qui confirme la règle

En dépit de leur image assez sulfureuse, les memecoins sont parvenus à conquérir le marché des cryptomonnaies sans même proposer le moindre produit ou utilité technique complexe. Les prix de ces cryptomonnaies populaires sont souvent sous l'euro symbolique, justement dans l'optique d'attirer les investisseurs débutants.

Avant d'investir dans des memecoins comme le Dogecoin ou le Shiba Inu, il faut bien prendre en compte que l'extrême majorité des cryptos de ce type sont à l'origine des blagues, sans réelles aspirations, si ce n'est réunir une communauté autour d'un même symbole. Ici, l'analyse se concentre presque exclusivement sur l'engagement communautaire et l'activité sur les réseaux sociaux.

Conclusion : faut-il privilégier une crypto à moins de 1 euro ?

En conclusion, vous l'aurez compris, le potentiel de plus-value d'un crypto ne dépend pas de son prix, il n'est donc pas utile d'acheter une cryptomonnaie à moins de 1 € simplement dans cet objectif. Le seul élément à prendre en compte pour mesurer un potentiel de croissance est la capitalisation.

Bien entendu, avant d'investir, il est primordial de se renseigner énormément sur le projet : l'équipe, les sources de financement, les objectifs techniques, le secteur d'activité, etc. En effet, plus l'on investit dans un projet à faible capitalisation, plus le risque de perte est important.

