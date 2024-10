World Liberty Financial : le projet de Donald Trump lance sa cryptomonnaie dès demain

Donald Trump et ses fils se sont lancés dans un projet de finance décentralisée ces derniers mois : World Liberty Financial. Souhaitant être selon l’ex-président une révolution de la finance, l’application a cependant parfois suscité les critiques au sein de l’écosystème. Mais sa propre cryptomonnaie, le WLFI, arrive dès cette semaine.

Annoncé en fin de semaine dernière, le lancement aura lieu demain. Dans le whitepaper de World Liberty Financial, il est indiqué que la première vente de WLFI aura pour but de lever 300 millions de dollars.

Par ailleurs, 63 % des tokens de WLFI seront distribués au public, 17 % seront destinés à récompenser les utilisateurs et 20 % seront réservés pour rémunérer les équipes de développement.

World Liberty Financial sera une plateforme de finance décentralisée. Elle souhaite être un vecteur d’adoption des actifs numériques, en tant qu’alternative à la finance « classique ».

Cela prendra initialement la forme d’une plateforme d’emprunt et de prêts, créée en collaboration avec Aave. World Liberty Financial se lancera initialement sur Ethereum (ETH), ainsi que sur le layer 2 Scroll.

Mais World Liberty Financial a été controversé dès le départ, notamment parce que son fonctionnement reste à ce stade assez flou. Le protocole semble par ailleurs avoir été largement basé sur le modèle de Dough Finance, un autre protocole DeFi qui avait subi un hack il y a quelques mois.

.@WorldLibertyFi Token Sale goes live on Tuesday morning, October 15th! This is YOUR chance to help shape the future of finance. Be there on Monday, October 14th at 8 AM EST for an Exclusive Spaces to learn more. Join the whitelist today and be ready for Tuesday:…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2024