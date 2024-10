World Liberty : le projet crypto de Donald Trump ouvre ses portes aux États-Unis… Pour les Américains les plus riches uniquement

Donald Trump qui souhaite être « le président des cryptos », porte un projet aux côtés de ses fils. Baptisé « World Liberty Financial », le projet de finance décentralisée (DeFi) est encore relativement flou en termes de services proposés, même si on sait qu’il disposera de sa propre cryptomonnaie, le WLFI et qu’il fonctionnera sur Ethereum (ETH).

Partiellement basée sur le code de Dough Finance, World Liberty Financial devrait selon les indices collectés être une plateforme de prêt et d’emprunt (lending). Sur le site, peu d’informations circulent, et une note de bas de page explique les raisons :

Bien que le site propose aux utilisateurs de connecter leurs portefeuilles, seule une fraction des Américains peut en effet s’inscrire sur World Liberty Financial. Ce sont uniquement les investisseurs accrédités américains qui peuvent ouvrir un compte pour l’instant. Selon les règles édictées par la SEC, cette catégorie d’investisseurs doit justifier de revenus importants.

Ces derniers doivent ainsi justifier d’avoirs d’une hauteur minimale de 1 million de dollars (hors valeur de la résidence principale). Ils doivent aussi recevoir un salaire annuel de 200 000 dollars au minimum, ou 300 000 dollars au total avec leur conjoint ou conjointe. Par ailleurs, ils doivent montrer que leur salaire atteindra probablement cette même somme dans l’année à suivre.

Pour les personnes situées en dehors des États-Unis, il semblerait qu’il n’y ait pas d’exigence de revenus. C’est un élément particulièrement notable, venant d’un candidat à la présidentielle qui a fait de la préférence nationale un enjeu majeur. World Liberty Financial explique cependant que le projet est freiné par les exigences réglementaires locales :

3/6 Due to outdated policies and regulations in the US, one whitelist is limited to accredited US investors and another for all non-US persons. We’re fighting for changes so all Americans can access World Liberty Financial and join the financial revolution.

— WLFI (@worldlibertyfi) September 30, 2024