Donald Trump paie son burger en Bitcoin dans un restaurant de New York

Donald Trump, ancien président des États-Unis et candidat à l'élection présidentielle de 2024, est reconnu pour son intérêt et sa promotion des cryptomonnaies, notamment à travers le lancement de plusieurs collections de NFT à son effigie.

Au mois de juillet 2024, Trump a pris la parole lors de The Bitcoin Conference à Nashville, dans l'État du Tennessee, exprimant son enthousiasme à l'égard de Bitcoin et des cryptomonnaies. Il y a notamment annoncé son ambition de constituer une réserve stratégique en Bitcoin afin de réduire la dette des États-Unis.

Lors de sa visite au restaurant « PUBKEY » hier soir, Donald Trump, candidat à la présidence, a acheté un burger et réglé son repas en BTC.

JUST IN: 🇺🇸 Donald Trump uses #Bitcoin to pay at a bar in New York. pic.twitter.com/ZAkeW5AH5g

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) September 18, 2024