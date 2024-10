World Liberty Financial (WLF) x Aave ? Le projet de la famille Trump souhaite collaborer avec le leader de la DeFi

Jeudi, les équipes de World Fiberty Financial (WLF), le projet crypto propulsé par la famille Trump, a publié sur le forum de gouvernance d'Aave pour proposer une collaboration. Quelles seraient les applications d'un tel partenariat ?

World Liberty Financial (WLF) pourrait débarquer sur Aave

Tandis que le projet World Liberty Financial (WLF) porté par la famille Trump fait de plus en plus parler de lui, ses équipes ont publié une proposition sur le forum de gouvernance du protocole de finance décentralisée (DeFi) Aave.

Si cette proposition venait à être acceptée, une instance de World Liberty Financial serait alors créée sur la V3 d’Aave sur la blockchain Ethereum (ETH). Concernant les premiers actifs à être pris en charge, il s’agirait de l’USDC, de l’USDT, de l’ETH, ainsi que du wBTC.

En récompense de ce partenariat, l’organisation autonome décentralisée (DAO) d’Aave serait rémunérée à hauteur de 20 % des frais de protocoles collectés sur cette instance et de 7 % de l’offre totale du token WLF à venir. Parmi cette allocation, les WLF pourront être utilisés à des fins de marketing, d’opérations de gouvernances ou bien pour des incentives sur le protocole au travers du liquidity mining.

Des réactions partagées

Pour l’heure, les réactions de la gouvernance sont globalement positives, comme en témoigne notamment celle de Marc Zeller, le fondateur de l’Aave Chan Initiative (ACI) :

L’ACI soutient pleinement cette initiative et salue l’alignement entre le WLF et l’écosystème Aave. En tant que prestataires de services pour l’Aave DAO, nous nous engageons à offrir un soutien complet à Skyward et contribuerons de toutes les manières possibles à assurer son succès.

Néanmoins, certaines réactions sont plus mitigées, ce qui est par exemple le cas de cet investisseur, qui estime que cette association présenterait « un risque important pour le protocole Aave pour un gain minime » :

J’encouragerai WLF à créer son propre fork/protocole de manière indépendante et à gagner la confiance de la communauté crypto avant de demander au protocole le plus important et le plus fiable de la DeFi de prendre le risque de collaborer avec une entité dirigée par des personnes aux antécédents douteux, y compris plusieurs criminels condamnés.

De son côté, le token AAVE ne semble pas particulièrement avoir réagi à cette annonce. Lors de l’écriture de ces lignes, il s’échange à 141,7 dollars, en légère hausse de 0,31 % sur 24 heures.

Source : Aave

