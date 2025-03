Ce protocole de DeFi veut faire gagner plus d'argent à ses utilisateurs grâce au Bitcoin

Le monde de la finance décentralisée est en pleine transformation.

Récemment, un mystérieux trader armé de centaines de millions de dollars s’est amusé à chasser la liquidité des HLP d’Hyperliquid. En parallèle, sur Aave, des mises à jour entendent modifier le protocole, afin d’éviter des problèmes liés à ce qu’on nomme la « bad debt ».

Ces changements sont scrutés de près par les observateurs et les analystes. Car la finance décentralisée, sous réserve qu’elle arrive à se réinventer en 2025 et après, pourrait devenir le centre névralgique de la finance mondiale.

C’est ce que prévoient les analystes de Coinbase, VanEck ou encore Sygnum Bank.

Dans ce contexte, f(x) Protocol entend bien se faire une place, en déjouant les pièges dans lesquels sont tombés les autres protocoles. Contrairement à ses concurrents, f(x) Protocol ne propose pas à ses utilisateurs d’être la contrepartie des traders.

Au lieu de cela, f(x) Protocol a développé un mécanisme unique avec sa Stability Pool.

✅ f(x) Protocol rend le trading de cryptos sans liquidation possible grâce à sa V2

« La stability pool de f(x) Protocol accepte des USDC et des fxUSD, notre stablecoin, et perçoit diverses sources de rendements organiques liées à l’activité des traders en restant à tout moment exposés à l’USD » nous explique Cyrille Brière, contributeur sur f(x) Protocol. « Il n’y a pas de risque de perte de capital sur cette stratégie (hormis exploit, bien entendu). »

Cette approche diffère des autres protocoles, où « les utilisateurs font du rendement en étant la contrepartie des traders ou en liquidant les positions des traders en perte. »

À l’inverse, f(x) Protocol « propose des positions à effet de levier sur Ethereum et maintenant sur Bitcoin sans funding cost et avec un risque de liquidation minimal. »

Pour prendre plus de puissance dans le monde compétitif des protocoles de finance décentralisée, f(x) Protocol a annoncé en grande pompe le lancement du marché Bitcoin.

Depuis mercredi 19 mars, les utilisateurs peuvent ouvrir des positions avec un levier allant jusqu’à x7 sur l’or numérique. Toujours sans funding costs et avec un risque de liquidation minimisé.

IT'S HAPPENING: f(x) Protocol's Bitcoin market goes LIVE TOMORROW! 🚀

It's time: In 24 hours, f(x) Protocol will support wBTC markets, allowing traders to access up to 7X leverage on Bitcoin with ZERO funding fees and minimal liquidation risk.

✅ No more perpetual funding… pic.twitter.com/Cb4CXu4kH0

— f(x) Protocol (@protocol_fx) March 18, 2025