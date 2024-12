Le protocole Aave sur le point de se séparer de la blockchain Polygon ?

La potentielle mise en place sur Polygon d'une initiative « audacieuse » visant à générer des rendements grâce à des stablecoins immobilisés a divisé l'organisation autonome décentralisée (DAO) d'Aave ces derniers jours. Au point que le protocole envisage sérieusement de se séparer de la blockchain.

Une simple proposition à l'origine des tensions entre Polygon et Aave

Le protocole de finance décentralisé (DeFi) Aave vit peut-être ses derniers jours aux côtés de la blockchain Polygon. En effet, au moins 2 membres majeurs de l'organisation autonome décentralisée (DAO) d'Aave seraient enclins à se prononcer en faveur de cette séparation dans le cadre d'un vote qui devrait se dérouler au début de l'année prochaine.

Tout a commencé courant décembre lorsqu’Allez Labs a proposé d'utiliser 1,3 milliard de dollars de stablecoins DAI, USDC et USDT immobilisés dans le bridge Polygon PoS afin de le déployer dans des protocoles DeFi tels que Morpho, Aave ou encore Yearn.

Le but serait de générer un rendement estimé à 70 millions de dollars par an. Cet argent serait ensuite utilisé pour stimuler la croissance de la blockchain et de son écosystème. Certes, la somme est non négligeable pour Polygon. Toutefois, une partie de la DAO d'Aave a critiqué l'initiative, craint que cette stratégie n'expose les fonds des utilisateurs du protocole à des risques trop importants.

Morpho avait affirmé à Cryptoast n'avoir évalué que l'aspect technique de la question, ne prenant aucune position vis-à-vis de cette initiative. De son côté, Marc Zeller, fondateur de l'Aave Chan Initiative (ACI) et membre de la DAO d'Aave, s'était montré sceptique, pointant du doigt les risques accrus de piratage et de mauvaise gestion du risque pouvant entraîner des pertes considérables pour les utilisateurs d'Aave.

Par conséquent, il a publié une proposition visant purement et simplement à expulser Polygone d'Aave en fixant le ratio prêt/valeur (LTV) à 0 % pour tous les actifs provenant de cette blockchain sur le protocole.

Un vote prochainement organisé pour acter ou non la séparation

Selon les dires de Marc Zeller à nos confrères de DLNews, sa proposition devait être étudiée en janvier. Un autre membre de la DAO d'Aave connu sous le pseudonyme EzR3aL a déclaré qu'il soutiendrait cette mesure. Les 2 intéressés affirment qu'à l'heure actuelle, ils disposeraient de suffisamment de votes afin de procéder à la scission entre Aave et Polygon.

Par ailleurs, Marc Zeller avait expliqué que la blockchain ne représentait que 1,5 % des revenus générés par la DAO d'Aave. « Dans quel monde risquons-nous de payer un milliard de dollars de dettes irrécouvrables pour cela ? » avait-il ajouté. Un membre de la communauté crypto est même allé plus loin, affirmant qu'à l'inverse, le protocole représentait 38 % de la valeur totale verrouillée (TVL) du réseau.

And AAVE is 38% of Polygon's TVL. — Zac Cheah (@Zac_Pundi) December 17, 2024

Polygon Labs, l'entité derrière la blockchain, s'était défendu face à ces critiques. Elle avait affirmé que cette initiative était encore à un stade préliminaire et qu'un dialogue entre les différentes parties prenantes était essentiel pour trouver une solution adéquate.

Cependant, la réaction d'une partie de la DAO d'Aave n'avait pas été bien reçue par Polygon Labs. Cette dernière jugeait décevante le fait que l'idée de séparer le protocole de la blockchain ait pu être aussi rapidement évoquée.

