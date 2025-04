46 % de croissance pour l'EURC : le stablecoin euro de Circle s'envole en raison de la guerre économique

En l’espace de 30 jours, le stablecoin euro EURC de Circle a vu sa capitalisation augmenter de plus de 46 %. L’actif profiterait-il de la guerre commerciale de Donald Trump ?

Le stablecoin EURC profite de la guerre commerciale

Depuis que Donald Trump a déclenché sa guerre commerciale au début du mois, le stablecoin euro EURC de Circle a vu sa capitalisation exploser à la hausse. Sur les 30 derniers jours, l'actif est ainsi passé de 139,6 millions de dollars de capitalisation à 204,5 millions de dollars, soit une croissance de 46,5 % :

Évolution de la capitalisation de l'EURC sur 30 jours

Cette observation est intéressante, car elle suggère qu'une part des investisseurs estime qu'il vaut mieux privilégier l'euro au dollar sur ses stablecoins, tout du moins temporairement pour tenter de mettre à profit le risque de change. D'ailleurs, notons que depuis le début du mois, l'euro a progressé de plus de 5 % face au dollar :

Cours de la paire EUR/USD

Pour en revenir aux stablecoins euros, notons que les concurrents de l'EURC ont également vu leur capitalisation augmenter, mais dans des proportions bien moindres. Par exemple, l'EURS de STATIS a enregistré une croissance de 3,1 % sur 30 jours, tandis que l'EURCV de Société Générale—FORGE progresse de 4,65 %.

À l'inverse, nous n'observons pas nécessairement de recul du côté des stablecoins adossés au dollar, tout du moins, l'USDC et l'USDT voient leur capitalisation grimper sur 30 jours. Nous pouvons cependant observer un très léger recul de 1,15 % sur l'USDC, correspondant à 742,85 millions de dollars.

Du côté des stablecoins adossés à l'or, une hausse et aussi à noter en avril, bien qu'elle s'inscrive en réalité dans une croissance de plus d'un an.

Concernant l'EURC spécifiquement, il sera intéressant de voir si l'actif profite de cette guerre commerciale de manière durable, et il s'agira donc de revenir sur la croissance de sa capitalisation plus tard dans l'année.

