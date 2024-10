World Liberty Financial : la cryptomonnaie WLFI connaît des débuts assez poussifs

Ce mardi, World Liberty Financial lançait officiellement la prévente de sa cryptomonnaie WLFI censée permettre de financer son projet de plateforme de finance décentralisée (DeFi). À la fin de la 1ère journée, les chiffres ne sont guère reluisants.

En tout, seuls 610 millions de WLFI avaient été venus, soit à peine 3 % de l'offre mise à la disposition des investisseurs dans le cadre de cette prévente. Au prix de 0,015 dollar par token, World Liberty Financial n'a récolté que 9,15 millions de dollars en une journée.

💡 Qu'est-ce que la finance décentralisée ?

À la vue de ses objectifs initiaux, il est difficile de croire que les porteurs du projet aient été satisfaits du lancement de cette prévente. En effet, en mettant à la vente sur une durée très réduite 20 % de la supply de WLFI, à savoir 20 milliards de tokens, Donald Trump Jr. et Eric Trump cherchait à lever 300 millions de dollars.

À moins d'un sursaut ce mercredi, il est presque impossible que World Liberty Financial atteigne un tel résultat. Sur X, l'équipe du projet a incité de nouvelles personnes à se procurer des tokens WLFI. Afin de booster les ventes de la cryptomonnaie, un multiplicateur 1,5x a été mis en place pour les 3 dernières heures de la prévente.

Final Hours of the $WLFI Pre-Sale!

Take advantage of the limited-time 1.5x multiplier when purchasing $WLFI. This exclusive offer ends in just 3 hours—don’t miss your chance!

Learn more and secure your bonus now 👉 https://t.co/vW47pplUkc

Time is running out! ⏳ pic.twitter.com/oCVQM0YY5t

— WFLFI (@worrldlibrtyyfi) October 16, 2024