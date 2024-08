BitGo décentralise l'émission du WBTC en s'associant avec Justin Sun – Les investisseurs s'inquiètent

BitGo a récemment annoncé une initiative visant à décentraliser l'émission du Wrapped Bitcoin (WBTC) via un partenariat avec Justin Sun. Cette décision, bien que stratégique, suscite des inquiétudes chez les investisseurs en raison de la réputation controversée de Sun dans l'écosystème crypto.

Les investisseurs se méfient des projets impliquant Justin Sun

Bitcoin est largement considéré comme une réserve de valeur par la plupart des enthousiastes des cryptomonnaies, y compris les utilisateurs d'Ethereum. Depuis plusieurs années, le BTC est intégré aux protocoles de finance décentralisée (DeFi) d'Ethereum et de ses layer 2 grâce au Wrapped Bitcoin (WBTC).

Le WBTC est un jeton ERC-20 sur la blockchain Ethereum, représentant un Bitcoin réel conservé par les réserves de BitGo, une entreprise spécialisée dans les services financiers pour actifs numériques. C'est BitGo qui assure ainsi la parité 1:1 entre le WBTC sur la blockchain Ethereum et le BTC sur la blockchain Bitcoin.

BitGo a récemment annoncé le déplacement de la garde des WBTC vers une solution « multi-juridictionnelle ». Cette initiative vise à renforcer la sécurité des WBTC en diversifiant les juridictions et les lieux de stockage des Bitcoins, qui seront désormais conservés non seulement aux États-Unis, mais aussi à Hong Kong et à Singapour.

Bitcoin est apprécié pour sa décentralisation et sa résistance à la censure. Cependant, confier ses BTC à un tiers pour recevoir en retour un token sur une autre blockchain ne permet pas de bénéficier des qualités de Bitcoin, mais seulement de la volatilité de son prix.

L'initiative de BitGo a donc pour principal objectif de rendre l'émission des WBTC moins centralisée, et moins dépendante de la régulation étatsunienne.

Cependant, cette annonce n'est pas entièrement positive. En plus de potentiellement compliquer l'émission des WBTC en raison des différentes législations auxquelles le WBTC devra faire face, l'initiative repose sur une co-entreprise avec BiT Global, basée à Hong Kong, et un partenariat stratégique avec l'écosystème Tron et son PDG, Justin Sun.

L'implication de Justin Sun dans l'émission des Wrapped Bitcoin a suscité des inquiétudes chez les investisseurs, étant donné la réputation de manque de transparence et les problèmes récurrents associés aux projets que l'entrepreneur dirige.

Les projets auxquels Justin Sun participe, comme celui du TUSD, ont souvent été marqués par des dégradations significatives, notamment la suspension des preuves de réserves en temps réel, des pertes de parités importantes dues à des interruptions de service, et la démission des équipes de gestion précédentes.

À cause de l'ensemble de ces éléments, l'implication de Justin Sun dans l'émission des WBTC est interprétée par les investisseurs comme un risque supplémentaire au protocole.

En réaction, l'équipe de BA-Labs a proposé un vote exécutif pour décider si MakerDAO devait conserver le WBTC dans ses réserves pour mitiger ce risque. Le vote est prévu pour aujourd'hui, le 12 août 2024.

