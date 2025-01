L’USDT bientôt compatible avec toutes les blockchains ? Voici l’USDT0

Afin de lancer officiellement un stablecoin centralisé sur une nouvelle blockchain, il faut d’abord que son émetteur crée des réserves spécifiques au réseau concerné. Grâce à l’initiative USDT0 et un partenariat avec LayerZero, cette réalité pourrait être en passe de changer pour le stablecoin USDT de Tether.

En effet, l’USDT0 fait appel à la norme OFT de LayerZero, afin de créer une image synthétique de l’USDT sur n’importe quelle blockchain compatible, grâce à la liquidité présente sur Ethereum (ETH). D’une certaine manière, cela fait penser à ce que font déjà certains bridges avec des versions non officielles de certains stablecoin connus.

Bryan Pellegrino, le PDG et cofondateur de LayerZero Labs, ne tarit pas d’éloges sur cette nouveauté :

Après des années de travail, l’USDT0 est l’une des choses les plus passionnantes que nous ayons vues depuis très longtemps. […] Nous sommes incroyablement enthousiastes à l’idée de voir l’expansion continue de l’USDT avec l’USDT0 et je ne pourrais pas penser à un slogan plus approprié que « Votre USDT, n’importe où ».