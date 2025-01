Justin Sun annonce 20 % d’intérêts composés sur le stablecoin USDD — Est-ce tenable ?

Ce début d’année, le stablecoin USDD de l’écosystème Tron (TRX) a annoncé sa version 2.0, et à cette occasion, Justin Sun a informé que l’actif bénéficierait d’un rendement cumulé de 20 % par an.

Comme l’a reconnu Justin Sun sur X, ce rendement est artificiel, compte tenu du fait qu’il provient de la trésorerie de Tron DAO qui aurait « beaucoup d’argent » :

Avec ces conditions, il est ainsi difficile de prédire la durée pendant laquelle il sera possible d’obtenir un tel rendement. Par ailleurs, soulignons aussi que Justin Sun semble se faire un cadeau à lui-même, étant donné qu’il possède au minimum 43,7 % de la capitalisation de l’USDD.

💡 Comment fonctionne le stablecoin USDD ?

Dans les commentaires, un investisseur blague d’ailleurs sur le sujet en lui demandant de ne pas ajuster le peg du stablecoin à 0,87 dollar pendant les prochains mois :

just promise not to adjust usdd peg to $0.87 after a few months

— DMH 🦇🔊🌊 (@DeFi_Made_Here) January 15, 2025