Les résultats des élections du Congrès de Liberland sont sans appel : le fondateur de Tron, Justin Sun, en est sorti vainqueur. Ce dernier a officiellement été nommé Premier ministre par intérim par le président du pays, Vít Jedlička.

Liberland a été créé il y a un peu plus de 9 ans, le 13 avril 2015, par l'homme politique tchèque Vít Jedlička. Cette micronation européenne autoproclamée souveraine et reconnue par aucun pays membre de l'Organisation des Nationes Unies (ONU) exploite un terrain d'environ 7 km² situé entre les frontières de la Croatie et Serbie, sur la rive ouest du Danube.

Entre la Croatie et la Serbie se niche la république libre du Liberland

Ce territoire qui a émergé après la dissolution de la Yougoslavie, n’est revendiqué ni par la Croatie ni par la Serbie. C'est pourquoi Vít Jedlička a décidé d'y implanter son propre état dont l'économie est basée sur la blockchain et les cryptomonnaies.

Le 5 octobre dernier, des élections ont été organisées au Liberland afin de nommer un nouveau président pour le Congrès du pays. Les porte-paroles de la micronation ont expliqué de quelle manière elles se sont déroulées :

Les 7 membres du Congrès du Liberland, qui représentent environ 1 000 citoyens, ont pris le temps de voter au travers d'un système basé sur la blockchain.

Nouvellement élu président du Congrès de Liberland et nommé Premier ministre du Liberland, Justin Sun n'a pas manqué de réagir à sa nomination et a affirmé porter de grandes ambitions pour la micronation :

Many friends have recently asked me about my involvement with @Liberland_org , and I am indeed very happy to see the community elect me as the Prime Minister of Liberland.

My understanding of Liberland is as follows: Liberland is not just a country; it is a manifestation of a…

— H.E. Justin Sun🌞(hiring) (@justinsuntron) October 11, 2024