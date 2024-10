Justin Sun a reçu 8,75 millions de dollars avec l'airdrop d'EigenLayer (EIGEN)

Selon les données partagées par Arkham Intelligence, l’airdrop d’EigenLayer a été particulièrement fructueux pour Justin Sun, qui a touché 8,25 millions de dollars d’EIGEN :

Justin Sun got an $8.75 MILLION airdrop from Eigenlayer.

How much did you get? pic.twitter.com/bdEvzoR5dE

— Arkham (@ArkhamIntel) October 1, 2024