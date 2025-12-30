Le DEX perpétuel Lighter lance son token LIT — Êtes-vous éligibles à l'airdrop ?

Ce mardi, l'exchange décentralisé de perpétuels Lighter a lancé son nouveau token LIT à travers un airdrop. Que retenir sur ce nouvel actif ?

le 30 décembre 2025 à 10:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Le DEX perpétuel Lighter lance son token LIT — Êtes-vous éligibles à l'airdrop ?

Lighter lance son token LIT avec un airdrop

Cette année, Hyperliquid (HYPE) a largement rebattu les cartes des exchanges décentralisés (DEX) de perpétuels, à tel point que le protocole s'est rapidement attiré de nouveaux concurrents. L'un d'entre eux, Lighter, a lancé son mainnet en octobre dernier, et avec lui, un programme de points en vue d'un éventuel airdrop.

Aujourd'hui, le DEX a officialisé son token, avec l'annonce du lancement du Lighter Infrastructure Token (LIT) dès aujourd'hui.

Ainsi, 50 % de l'offre dudit token est réservée à l'écosystème, tandis que les 50 % restants sont attribués à l'équipe et aux investisseurs du projet.

🪂 Top des airdrops crypto à ne pas louper en 2026

Au total, les saisons, 1 et 2 du programme ont généré 12,5 millions de points, qui sont des à présent distribués sous la forme d'un airdrop représentant 25 % de l'offre totale diluée. À l'avenir, 25 % supplémentaires seront libérés en vue de développer l'écosystème :

blockquote icon

Les 25 % restants de l'allocation à l'écosystème serviront à financer les prochaines saisons et, dans une moindre mesure, les partenariats et les initiatives de croissance. L'équipe et les investisseurs bénéficient d'une période de déblocage d'un an, suivie d'une acquisition linéaire sur trois ans. La répartition est la suivante : 26 % pour l'équipe et 24 % pour les investisseurs.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, une paire LIT/USDC est déjà disponible sur le DEX Lighter, bien que l'actif soit encore relativement volatil, étant donné qu'il vient juste d'être lancé. Il s'échange toutefois à 2,56 dollars environ lors de l'écriture de ces lignes, ce qui porte sa capitalisation actuelle à 640 millions de dollars.

👉 Dans l'actualité également — 100 millions de dollars de dividendes : le fonds tokenisé BUIDL de BlackRock franchit une étape majeure

Comme pour chaque nouveau token, la prudence reste de mise, qui plus est compte tenu des conditions actuelles de marché. Par ailleurs, une prise de bénéfices pourrait être à envisager pour les utilisateurs avisés qui ont réussi à se rendre éligibles à cet airdrop.

Maximisez vos gains d'airdrops grâce à Venalabs (10% de réduction)
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : X, Lighter

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2271 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Airdrop

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Le Bitcoin chute brièvement à 24 000 dollars sur la paire USD1 de Binance

Le Bitcoin chute brièvement à 24 000 dollars sur la paire USD1 de Binance

 « L'administration fiscale aura votre historique de transactions »

« L'administration fiscale aura votre historique de transactions »

 Le Bitcoin n’aurait jamais atteint les 100 000 dollars si on ajuste son prix à l’inflation

Le Bitcoin n’aurait jamais atteint les 100 000 dollars si on ajuste son prix à l’inflation

 Ripple (XRP) et Cardano (ADA) sont en danger, selon le CEO de Galaxy Digital

Ripple (XRP) et Cardano (ADA) sont en danger, selon le CEO de Galaxy Digital