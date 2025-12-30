Le DEX perpétuel Lighter lance son token LIT — Êtes-vous éligibles à l'airdrop ?

Ce mardi, l'exchange décentralisé de perpétuels Lighter a lancé son nouveau token LIT à travers un airdrop. Que retenir sur ce nouvel actif ?

Lighter lance son token LIT avec un airdrop

Cette année, Hyperliquid (HYPE) a largement rebattu les cartes des exchanges décentralisés (DEX) de perpétuels, à tel point que le protocole s'est rapidement attiré de nouveaux concurrents. L'un d'entre eux, Lighter, a lancé son mainnet en octobre dernier, et avec lui, un programme de points en vue d'un éventuel airdrop.

Aujourd'hui, le DEX a officialisé son token, avec l'annonce du lancement du Lighter Infrastructure Token (LIT) dès aujourd'hui.

Ainsi, 50 % de l'offre dudit token est réservée à l'écosystème, tandis que les 50 % restants sont attribués à l'équipe et aux investisseurs du projet.

🪂 Top des airdrops crypto à ne pas louper en 2026

Au total, les saisons, 1 et 2 du programme ont généré 12,5 millions de points, qui sont des à présent distribués sous la forme d'un airdrop représentant 25 % de l'offre totale diluée. À l'avenir, 25 % supplémentaires seront libérés en vue de développer l'écosystème :

Les 25 % restants de l'allocation à l'écosystème serviront à financer les prochaines saisons et, dans une moindre mesure, les partenariats et les initiatives de croissance. L'équipe et les investisseurs bénéficient d'une période de déblocage d'un an, suivie d'une acquisition linéaire sur trois ans. La répartition est la suivante : 26 % pour l'équipe et 24 % pour les investisseurs.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, une paire LIT/USDC est déjà disponible sur le DEX Lighter, bien que l'actif soit encore relativement volatil, étant donné qu'il vient juste d'être lancé. Il s'échange toutefois à 2,56 dollars environ lors de l'écriture de ces lignes, ce qui porte sa capitalisation actuelle à 640 millions de dollars.

👉 Dans l'actualité également — 100 millions de dollars de dividendes : le fonds tokenisé BUIDL de BlackRock franchit une étape majeure

Comme pour chaque nouveau token, la prudence reste de mise, qui plus est compte tenu des conditions actuelles de marché. Par ailleurs, une prise de bénéfices pourrait être à envisager pour les utilisateurs avisés qui ont réussi à se rendre éligibles à cet airdrop.

Maximisez vos gains d'airdrops grâce à Venalabs (10% de réduction)

Source : X, Lighter

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.