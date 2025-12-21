Hylo : Comment être éligible à cet airdrop crypto ?

Hylo est un protocole de finance décentralisée construit sur Solana, avec une ambition très claire : créer une infrastructure stable, robuste et accessible pour gérer du capital dans n’importe quelles conditions de marché. Découvrez les étapes à suivre pour vous rendre éligible à un éventuel airdrop d'Hylo.

C'est quoi Hylo ?

Hylo est un protocole de finance décentralisée construit sur Solana, avec une ambition très claire : créer une infrastructure stable, robuste et accessible pour gérer du capital dans n'importe quelles conditions de marché. Là où beaucoup d'applications DeFi reposent sur quelques mécanismes isolés, Hylo combine plusieurs briques complémentaires : un stablecoin, un système d'épargne et un actif à rendement pour former un ensemble cohérent où chaque composant renforce les autres.

Au cœur de cette architecture se trouve hyUSD, un stablecoin sur-collatéralisé conçu pour rester liquide et fiable, même en période de volatilité. Pour l'obtenir, l'utilisateur dépose des actifs éligibles en collatéral, puis mint des hyUSD contre une position qui reste continuellement surveillée et ajustée par le protocole. L'idée n'est pas uniquement de fournir un simple dollar numérique comme on en trouve déjà beaucoup dans l'écosystème, mais de bâtir un actif réellement soutenu par des réserves diversifiées et capable de tenir son peg dans des conditions difficiles.

Tableau de la gestion du risque sur Hylo

Autour de hyUSD gravitent deux produits essentiels : sHYUSD et xSOL. Le premier correspond au dépôt de hyUSD dans le « Stability Pool ». Ce mécanisme permet aux utilisateurs d'obtenir un rendement tout en participant à la solidité du protocole. Si un événement important sur le marché provoque une pression sur les collatéraux, le Stability Pool sert de coussin d'absorption, garantissant la pérénité du système. L'utilisateur est rémunéré pour ce rôle, ce qui fait de sHYUSD une forme d'épargne à rendement ajusté au risque réel du protocole.

Le deuxième produit, xSOL, répond à une logique différente : offrir une exposition renforcée au prix de SOL sans passer par un levier classique. Comme pour le hyUSD, l'utilisateur va venir mint du xSOL à partir d'un dépôt et reçoit en échange une part équivalente en xSOL. Ce produit s'adresse davantage aux profils prêts à absorber une volatilité plus forte en échange d'un potentiel supérieur.

Enfin, Hylo complète cet écosystème avec du liquid staking (hyloSOL), qui permet de convertir du SOL en actifs productifs tout en alimentant les différents mécanismes du protocole. L'ensemble vise à créer une économie circulaire où chaque composant alimente le suivant :

Un stablecoin solide pour la base monétaire → hyUSD

Un pool de stabilité pour renforcer la résilience → sHYUSD

Un actif amplifié pour capter la croissance de Solana → xSOL

Des solutions de staking pour fluidifier l'entrée de capitaux. → hyloSOL

L'objectif derrière Hylo est donc double. D'abord, proposer des produits DeFi performants, mais compréhensibles, accessibles au plus grand nombre, sans complexité technique excessive et bâtir une infrastructure résistante à tout scénario (plus les marchés deviennent volatils, plus l'architecture interne de Hylo doit tenir et s'adapter). L'ambition va bien au-delà d'un simple stablecoin ou d'un protocole de prêts ; il s'agit d'un cadre complet pour gérer du capital de façon flexible, liquide et résiliente.

Liens utiles :

Farmer Hylo reste simple, même si l'écosystème peut donner une impression de complexité au premier abord. La logique générale est la suivante : utiliser les produits du protocole pour accumuler des XP, tout en trouvant un équilibre entre rendement, stabilité et exposition au marché.

Préparer son wallet et accéder à la dApp

Il suffit d'un wallet Solana, Phantom, Backpack, Solflare, alimenté en SOL pour les frais. Une fois connecté à la dApp Hylo, vous avez accès aux différents modules : hyUSD, sHYUSD, xSOL et les LST. C'est là que commencent les stratégies de farming.

En utilisant le code JC3YNL vous bénéficiez d'un boost de 5% sur vos points (XP).

Mint du hyUSD : la porte d'entrée

La plupart des utilisateurs débutent par le mint de hyUSD, qui constitue le socle de nombreuses stratégies. En déposant un actif en collatéral, on génère des hyUSD utilisables dans tout l'écosystème. Selon la documentation, le mint de hyUSD rapporterait 5XP par dollars par jour.

Dashboard du hyUSD sur Hylo

Une fois du hyUSD en portefeuille, certains choisissent de le déposer dans le Stability Pool, ce qui le transforme en sHYUSD. Cette opération commence immédiatement à générer un rendement, tout en contribuant directement à la solidité du protocole. En cas de choc de marché, le Stability Pool absorbe une partie du stress et maintient l'équilibre global. Les utilisateurs sont récompensés pour ce rôle, ce qui fait de sHYUSD une stratégie centrale du farming Hylo.

Mint du xSOL, le mix entre volatilité et reward

Pour les profils prêts à accepter davantage de risque, le mint de xSOL reste l'une des options les plus attractives. Le protocole offre une exposition amplifiée à SOL, sans liquidation, avec une gestion automatique du risque. xSOL est naturellement plus volatil : il permet de capturer davantage de performance lorsque SOL s'apprécie, mais il accentue aussi les variations lorsque la tendance s'inverse. Le xSOL propose le gain d'XP le plus élevé de la plateforme, actuellement les utilisateurs perçoivent 20XP par dollars par jours.

Dashboard du xSOL sur Hylo

Liquid staking

L'utilisation du liquid staking peut rester une excellente alternative pour maximiser son farming dans l'écosystème d'Hylo, avec des rendements avoisinant les 8.70 et 9.40 en moyenne, le hyloSOL est un produit à ne pas sous-estimer.

Actuellement, il y a plus de 2000 holders de ce token, les dashboards étant mise à jour quotidiennement, cette donnée est fiable et on peut se rendre compte de l'utilisation de cet actif. pour s'en procurer rien de différent, il suffit de mint du hyloSOL à partir d'un token, comme le SOL par exemple.

LST dashboard sur Hylo

Combiner les stratégies

La majorité des utilisateurs adoptent une approche hybride : un socle stable en hyUSD, un dépôt en sHYUSD pour le rendement et une exposition opportuniste via xSOL. Cette combinaison permet de participer à toutes les dynamiques du protocole : stabilité, production de rendement et prise de risque calculée. Le tout reste flexible : aucune position n'est verrouillée, et les ajustements peuvent être faits en fonction du marché ou des changements de la Season.

Suivi et referrals

Le tableau de bord du protocole permet de suivre ses XP et l'état du collatéral. Hylo propose également un système de referrals : ceux qui partagent leur lien peuvent accumuler des points supplémentaires selon l'activité de leurs filleuls. Ce n'est pas indispensable pour farmer, mais c'est un complément intéressant pour ceux qui ont une communauté ou créent du contenu.

XP et Crown

Vous l'aurez compris, comme dans un airdrop classique, les XP sont gagnés grâce à l'utilisation des produits, certains comme les xSOL sont plus avantageux grâce à leurs meilleurs rendements. Il est possible de combiner les actifs pour établir des stratégies et ainsi réduire son risque tout en augmentant son exposition, cependant, il y a une partie qui semble être crucial, mais qui n'a pas encore été révélé aux utilisateurs, les « crowns »

Les Crowns (couronnes en anglais), selon la docs sont distribué à chaque tiers d'XP passer, leur but sera révélé avant la fin de la campagne de points. Si on se lance dans la spéculation, on peut imaginer qu'elles auront un rôle crucial dans l'ordre final, comme des boosts importants, des remaniements de rank ou encore des récompenses augmentées.

Rank et crown sur Hylo

Ces crown sont une manière de pousser l'utilisateur à utiliser toujours plus le protocole afin d'espérer augmenter son allocation, allocation qui d'ailleurs, n'a pas encore été révélé.

Pourquoi l'airdrop d'Hylo peut-il être intéressant ?

Depuis le lancement de la Season 0, Hylo suscite un intérêt croissant. Non pas grâce à une inflation artificielle de récompenses, mais parce que le protocole a mis en place un système d'XP qui ressemble fortement à une phase préparatoire avant un éventuel TGE. Rien n'a été officiellement confirmé, mais le design économique de la campagne, la nature des produits et la manière dont les XP sont attribués suggèrent qu'ils pourraient servir de base à une future distribution.

L'intérêt principal, pour l'instant, est donc l'accumulation stratégique de XP. Chaque action produit des points : mint de hyUSD, dépôt dans le Stability Pool, mint de xSOL, staking via les LST, ou encore activité via les referrals. Les dépôts renforcent la stabilité, les engagements dans xSOL augmentent le risque systémique assumé, et les actions dans sHYUSD soutiennent la capacité de Hylo à absorber la volatilité. On se rapproche donc d'un modèle dans lequel les XP pourraient être utilisés comme base d'évaluation d'une contribution effective.

Ce positionnement crée une opportunité intéressante : les utilisateurs les plus actifs aujourd'hui pourraient se retrouver parmi les mieux placés si Hylo confirme un jour le lancement d'un token. Et puisque la Season 0 sert surtout à tester les comportements et la robustesse du système, cette phase se distingue des campagnes classiques par son aspect pragmatique : Hylo récompense les usages qui renforcent réellement son infrastructure, pas ceux qui exploitent des failles pour maximiser artificiellement un score.

Naturellement, l'optimisation des XP crée aussi une dynamique compétitive. Le mint de xSOL demeure souvent considéré comme la méthode la plus rentable, notamment pour les utilisateurs très bullish sur SOL. À l'inverse, ceux qui cherchent la stabilité privilégient hyUSD et sHYUSD, qui offrent un excellent rapport rendement-risque. L'ensemble constitue un éventail de stratégies pour se positionner avant une éventuelle annonce.

En bref, l'opportunité Hylo n'est pas un simple « farm de points » : c'est une phase pré-TGE où le protocole observe et apprend, pendant que les utilisateurs peuvent accumuler des XP susceptibles un jour d'être valorisés. Le 27 novembre 2025, le CEO a officiellement annoncé dans un podcast réalisé par Phase Labs que la saison 1 arrive :

« season one is coming, it will be very important, start staking up guys ».

Conclusion, que retenir de Hylo ?

Le protocole Hylo est l'un des plus prometteurs sur le papier dans l'écosystème Solana. Dans un marché continuellement plongé dans l'incertitude, avoir un outil en permanence dédié à la gestion du risque pourrait bientôt devenir incontournable si les investisseurs prennent conscience du risque permanent qui plane sur le marché crypto.

En ce qui concerne la campagne, il est important de garder en tête que rien n'a été officialisé. Même si la plateforme bénéficie d'une organisation et d'un affichage propices au farming et au rank, aucun TGE n'a été annoncé. Il est donc recommandé, dans un premier temps, de rester attentif aux annonces du compte Twitter de Hylo pour ne rien rater d'important, mais aussi de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.

