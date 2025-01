Quelles sont les 3 blockchains à avoir généré le plus de revenus en 2024 ?

Avec des revenus records, les blockchains Ethereum, Tron et Solana ont dominé l’année 2024. Mais au-delà des chiffres, c’est l’évolution de leurs écosystèmes et sources de revenus qui intrigue. De la DeFi aux memecoins, plongez dans l’analyse détaillée de leurs performances et découvrez ce que l’avenir leur réserve.