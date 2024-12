L'OFAC met en lumière des centaines de millions de dollars de cryptomonnaies liés à un réseau Houthi financé par l'Iran

L'OFAC a sanctionné Sa'id al-Jamal et son réseau pour leur implication dans des activités illicites liées aux Houthis, incluant le trafic d'armes et l'utilisation de cryptomonnaies pour contourner les sanctions. Cette action souligne l'engagement des États-Unis à perturber les financements des Houthis, tout en mettant en lumière leurs connexions stratégiques avec l'Iran, la Chine et la Russie.