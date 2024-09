51 % des blocs Ethereum sont désormais conformes à l'OFAC – Faut-il craindre une censure des États-Unis ?

Au cours des 30 derniers jours, 51 % des blocs Ethereum étaient conformes aux restrictions de l'OFAC. La blockchain Ethereum, autrefois résistante, est-elle désormais vulnérable aux pressions gouvernementales ?

Comment autant de blocs Ethereum peuvent-ils être conformes à l'OFAC ?

Pour une blockchain publique comme Bitcoin ou Ethereum, l’élément crucial est la protection de son consensus, c’est-à-dire 50 % plus un des mineurs ou validateurs. Tant qu’il reste intact et suffisamment décentralisé, le réseau peut être considéré comme résistant à la censure.

Cependant, si les blockchains ouvrent la porte à une forme de censure, elles risquent de ne plus pouvoir la contrer et de protéger le réseau en cas d’attaque de grande ampleur.

Alors que le monde des cryptomonnaies se rejoignait à Singapour pour la conférence Token 2049, la part des blocs Ethereum conformes à l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) au cours des 30 derniers jours a dépassé les 51 %.

Blocs conformes à l'OFAC au cours des 30 derniers jours

À court terme, ce taux grimpe même à 57 % au cours des 7 derniers jours et même à 61 % au cours des dernières 24 heures.

Dans les mois suivant la mise à jour The Merge de la blockchain Ethereum, la part journalière de blocs conformes à l’OFAC a dépassé 75 %, avant de retomber autour de 25 % environ 6 mois plus tard. Depuis, ce taux s’est stabilisé au-dessus de 25 %, avec 2 pics à 50 %. Aujourd'hui, c'est la 1ère fois qu'il atteint 61 % depuis la « crise » post-merge.

Certains défenseurs d’Ethereum affirment que, face à une véritable censure du réseau, les validateurs cesseront d’être conformes. Cependant, le fait que ce taux de validateurs conformes reste aussi élevé 2 ans après le passage à la preuve d’enjeu (PoS) ne va pas vraiment dans le sens de cette affirmation.

Cette centralisation peut s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment le fait que plus de 20 % des Ethers stakés le sont via des plateformes d'échange, dont 11,8 % sur Coinbase et 4,57 % sur Binance. Ces entreprises appliquent probablement des filtres OFAC pour se conformer aux lois et éviter des problèmes avec la justice étatsunienne.

Cela peut-il mener à la fin d'Ethereum ?

Il est difficile d’imaginer que la blockchain Ethereum disparaisse, mais son consensus pourrait continuer à se centraliser. De plus, cela pourrait ne pas affecter le cours de l’Ether, car cette conformité attirerait davantage d’investisseurs institutionnels.

Le véritable enjeu soulevé par cette censure concerne la souveraineté du réseau et les idéaux « cypherpunks » à l’origine de sa création.

Si le gouvernement des États-Unis obligeait les validateurs de sa juridiction ou celle de ses alliés économiques à se conformer, la part des blocs censurant pourrait augmenter, allongeant ainsi le temps de confirmation des transactions des adresses sur liste noire.

Un scénario plus préoccupant serait celui où le gouvernement étatsunien exigerait que les validateurs conformes rejettent les transactions et blocs non conformes. À partir de 51 % du consensus, cette mesure pourrait expulser les validateurs non conformes, empêchant les adresses sur liste noire de voir leurs transactions confirmées.

Dans ce cas, il est envisageable que les autorités étatsuniennes imposent de plus en plus de censure et de contrôle sur le réseau.

La communauté des cryptomonnaies semble majoritairement penser qu’une élection de Donald Trump serait bénéfique pour le secteur. Toutefois, en observant la trajectoire qu'Ethereum prend, une opposition stricte aux cryptomonnaies par Kamala Harris pourrait paradoxalement renforcer Ethereum, incitant les validateurs à s’exiler et à ne plus rester conformes.

Sources : MEV Watch, Dune

