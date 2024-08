Ethereum : 42 % des blocs conformes à l'OFAC, frais au plus bas, ETH/BTC en baisse – Que se passe-t-il ?

La situation d'Ethereum inquiète : 42 % des blocs sont désormais conformes aux exigences de l'OFAC, les frais de transaction touchent un plancher historique, et le ratio ETH/BTC continue de chuter. Face à ces indicateurs, des questions se posent quant à l'avenir de la 2e plus grande cryptomonnaie.

Les investisseurs d'Ethereum espèrent encore surpasser Bitcoin

S'il y a un sujet qui divise la communauté crypto, c'est bien celui qui oppose Bitcoin à Ethereum, la preuve de travail (PoW) à la preuve d'enjeu (PoS).

La communauté Ethereum soutient que les récentes évolutions de la blockchain renforcent le réseau et mèneront à une capitalisation totale de l'Ether surpassant celle de Bitcoin, un phénomène appelé « flippening ».

Cependant, depuis 2 ans et demi, Bitcoin a continuellement gagné du terrain face à la 2e cryptomonnaie du marché.

Évolution du ratio ETH/BTC

Le ratio ETH/BTC, qui représente le taux de change entre l'Ether et le Bitcoin, a chuté de 0,088 Bitcoin par Ether en 2021 à 0,043 aujourd'hui, soit une baisse de 54 %.

Cela s'explique principalement par le fait que Bitcoin, étant plus capitalisé, a subi une baisse moins prononcée que celle de l'ETH lors du marché baissier de 2022, suivie d'une reprise plus importante depuis 2023.

Moins d'activité, plus de censure sur Ethereum

Ethereum connaît néanmoins une baisse de son activité, comme en témoigne la chute des frais du réseau, qui sont au plus bas depuis 4 ans.

Cette situation s'explique en partie par le déplacement d'une partie de l'activité d'Ethereum vers des solutions de layer 2, mais aussi par l'attractivité croissante de chaînes alternatives comme Solana, qui ont tiré profit de leur centralisation pour offrir une expérience utilisateur plus fluide, réduisant la demande pour son espace de bloc.

De plus, le mécanisme de burn de l'EIP-1559, introduit au mois d'août 2021, ainsi que la transition de la blockchain vers le PoS, ne suffisent plus à rendre l'ETH déflationniste. Bien qu'une inflation annuelle de -0,097 % ait été enregistrée depuis The Merge, celle-ci a augmenté à 0,626 % au cours des 30 derniers jours.

Enfin, le point probablement le plus préoccupant soulevé par cet article est la conformité des blocs Ethereum aux règles de l'OFAC. Malgré les efforts de sensibilisation des validateurs et les 2 années écoulées depuis The Merge, la blockchain enregistre à nouveau une augmentation de la censure.

L'OFAC (Office of Foreign Assets Control) est une agence du département du Trésor des États-Unis responsable d'imposer des sanctions économiques et commerciales à l'encontre de pays, d'entreprises et d'individus considérés comme une menace pour la sécurité nationale ou les intérêts des États-Unis.

Un validateur « OFAC compliant » est un staker qui censurerait délibérément les adresses et protocoles inscrits sur la liste noire de cette organisation.

Part des blocs conformes à l'OFAC au cours du temps

Malgré de courtes périodes où le pourcentage de blocs conformes à l'OFAC descend sous les 30 %, le réseau n'arrive ni à s'en débarrasser ni à le contrôler. Au cours des 30 derniers jours, 42 % des blocs Ethereum ont été censurés par l'OFAC, et ce chiffre a atteint 48 % la semaine dernière.

Ces données suggèrent que nous nous rapprochons progressivement des 50 %, seuil à partir duquel les autorités étatsuniennes pourraient imposer le rejet de toutes les transactions impliquant une adresse sur liste noire. Une telle attaque porterait un coup sévère à la santé de la blockchain Ethereum et au prix de l'ETH.

