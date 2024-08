McDonald’s : un escroc pirate le compte Instagram pour lancer un memecoin et vole 700 000 dollars

Mercredi, le compte Instagram de McDonald’s a été piraté afin de faire la promotion d’un memecoin nommé GRIMACE, du nom de l’une des mascottes de la célèbre chaîne de fast-food. En outre, le compte X de Guillaume Huin, le directeur marketing de l’entreprise, semble également avoir été touché, celui-ci faisant état d’une expérimentation de McDonald’s sur Solana (SOL). À l’heure actuelle, toutes les publications ont été supprimées :

McDonald's official Instagram account was suspected to have been hacked, claiming that it had issued the Meme token "GRIMACE" on Solana. The market value of GRIMACE rose to $25 million within 30m and then fell rapidly. Guillaume Huin, the marketing director of McDonald's, also… pic.twitter.com/uLrgxK1DCz

