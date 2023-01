Tornado Cash : la preuve qu'on ne peut pas tuer une application décentralisée

Environ 6 mois après avoir été blacklisté par le Trésor Américain, le mixeur Tornado Cash est toujours fonctionnel et actif. Bien qu'il soit devenu plus difficile d'y accéder, voici une preuve qu'il est quasiment impossible de fermer une application décentralisée. Analysons la situation de Tornado Cash aujourd'hui.

Tornado Cash encore en service

Dans un rapport publié le 9 janvier 2023, Chainalysis revient sur l'impact des sanctions réalisées en 2022 à l'encontre du secteur des cryptomonnaies. La firme d'analyse de données on-chain y évoque notamment la sanction la plus marquante, à savoir celle de Tornado Cash.

Pour rappel, le 8 août 2022, le service de mixage Tornado Cash a été le premier protocole décentralisé - et le seul à ce jour - à être sanctionné par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), l'organisme de contrôle financier du Trésor Américain. En cause : facilitation de blanchiment d'argent.

Six mois plus tard, quels ont été les impacts de ces sanctions ? Selon Chainalysis, elles ont bel et bien eu un certain effet, puisque les volumes d'utilisation ont chuté de 68 % dans les 30 premiers jours, « mais ils n'ont pas cessé complètement ». En effet, si l'on se penche du côté des données on-chain, voici ce qu'on observe :

Évolution des volumes sur Tornado Cash (avant / après la sanction de l'OFAC)

Le constat est le même pour le nombre d'utilisateurs. Alors que le mixeur décentralisé progressait tranquillement avec une moyenne de 600 adresses par semaine, les sanctions du Trésor Américain ont stoppé net son élan. Toutefois, entre 50 et 100 adresses continuent d'utiliser le protocole chaque semaine.

Des sanctions inutiles contre la DeFi ?

Comme en témoignent les données on-chain, Tornado Cash est touché mais pas abattu. Seul le site Internet du protocole a été mis hors service par l'OFAC. Bien entendu, l'accès au service est beaucoup plus complexe désormais, mais il est encore possible.

En effet, en tant que protocole décentralisé, Tornado Cash repose sur des smart contracts qui demeurent bel et bien fonctionnels. Autrement dit, comme l'explique Chainalysis : « aucune personne ou organisation ne peut "débrancher" Tornado Cash aussi facilement qu'elle le ferait avec un service centralisé ».

D'ailleurs, Chainalysis fait le parallèle avec Hydra, une marketplace centralisée du darknet. Après que la police allemande a saisi les serveurs et démantelé l'organisation, les activités se sont stoppées et les volumes de transactions en cryptomonnaies ont logiquement été réduits à zéro.

En résumé, la chute du nombre d'utilisateurs de Tornado Cash s'explique par deux raisons. D'abord, la difficulté d'accès au service, désormais réservé aux aguerris de la blockchain. Ensuite, le risque de voir son adresse être blacklistée de certaines autres applications d'Ethereum.

Sources : Rapport Chainalysis, Dune

